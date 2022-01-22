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Milyonlar onu takip ediyor! 7 yaşındayken kollarını ve bacaklarını kaybeden Isabella Weall, sosyal medya fenomen oldu

22.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derby'de yaşayan 17 yaşındaki Isabelle Weall, yedi yaşında menenjite yakalandıktan sonra kollarını dirsekten ve bacaklarını dizinden kaybetti. Protez kolları rahat olmadığı için kullanmayı reddeden Weall, sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda viral oldu. Erkek kardeşinin saçını kestiği videosuyla dikkatleri üzerine çeken Weall, makyaj paylaşımları ve günlük hayat içinde yaptıklarını gösterdiği içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaştı.

Milyonlar onu takip ediyor! 7 yaşındayken kollarını ve bacaklarını kaybeden Isabella Weall, sosyal medya fenomen oldu

Annesi Cathy ve babası Oliver ile iki küçük erkek kardeşiyle birlikte Derby’de yaşayan Isabelle Weall, 7 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle kollarını ve bacaklarını kaybetti. Ailesi, kalp krizi ve çoklu organ yetmezliği geçirdikten sonra yaşamak için sadece birkaç saati olduğu konusunda uyarıldı. O direndi ama cerrahlar hem kollarını hem de bacaklarını kesmek zorunda kaldılar. Ameliyattan kurtulduğunda, 2011'de ilk kez protez uzuvlar takılmadan önce dokuz haftasını hastanede ve sekiz ayını da tekerlekli sandalyede geçirdi.

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7 yaşındayken hayatı tamamen değişen Weall, şu anda protez bacaklarıyla yaşamını devam ettiriyor. Yaşadığı zorlu sürecin kendisine yeni bir misyon kattığından söz eden Weall, “Aklıma koyduğum her şeyi yapabilirim” diyerek sosyal medyada ilham olmayı başardı.

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MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞMAYI BAŞARDI

araba

Günülk hayatını tek başına devam ettirebildiğini gösteren Weall, Instagram’da 421 bin ve TikTok’ta 430 bin takipçiye ulaştı. Gönderileri kısa sürede sosyal medya viral oldu ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Araba kullandığı bir videosunu paylaşan Weall, “YouTube'da arabamı kullandığımla ilgili ilk paylaşım yaptığımda, bunun iyi olacağını biliyordum çünkü bu bana çok sorulan bir şeydi.İnsanlara ilham olmak istiyorum. Hayat her şeye rağmen yaşamak için çok güzel” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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