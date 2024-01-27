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    4. Doğumdan sonra farklı ailelere satılan ikiz bebekler TikTok videosu sayesinde yeniden bir araya geldi! Tesadüfen gördü... 'Bana tıpatıp benziyordu'

    Doğumdan sonra farklı ailelere satılan ikiz bebekler TikTok videosu sayesinde yeniden bir araya geldi! Tesadüfen gördü... 'Bana tıpatıp benziyordu'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 08:50 | Son Güncelleme:
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    2002 doğumlu Amy Khvitia ve Ano, birbirlerini TikTok ve bir yetenek yarışması sayesinde tesadüfen keşfettiler. İki kardeşin yıllar sonra birbirleriye kavuştuğu saniyeler duygusal anlar yaşattı. Hastanelerden çalınarak ailelere satılan bebekler arasındaki ikiz kardeşler birbirlerine kavuştuktan sonrada biyolojik anneleri Aza'yı bularak ona da kavuştu.

    2002 yılında Gürcistan'daki bir hastanede doğan Amy Khvitia ve Ano Sartania, TikTok ve televizyonda yayınlanan bir yetenek yarışmasında gördükten sonra ikiz kardeş olduklarını öğrendi. İkiz kardeşler sosyal medyada aracılığıyla birbirlerine ulaştıktan sonra Almanya'nın Leipzig kentindeki bir otelde biyolojik anneleriyle de bir araya geldi.

    YETENEK YARIŞMASINDA GÖRDÜ

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    Amy kendisini evlat edinen ailesinin evinde 'Georgia's Got Talent' isimli yetenek yarışmasını izlerken kendisine tıpatıp benzeyen bir kızın dans ettiğini gördü. Televizyonda kızı gördükten sonra evlat edinen annesinin telefonlarının susmadığını söyleyen Amy, "Herkes annemi arayıp 'Amy neden başka bir isimle dans ediyor? diye soruyordu. Annem ise 'Herkesin bir benzeri vardır' cevabını veriyordu" dedi.
    Yetenek yarışmasının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Amy, TikTok'ta bir video yayınladı. Gürcistan'ın Tiflis şehrinde, 19 yaşındaki Ano adlı başka bir çocuğa bir arkadaşı Amy'in videosunu göndererek benzerliklerine dikkat çekti.

    20 YIL SONRA KAVUŞTULAR

    Ano TikTok'ta gördüğü videodaki kıza ulaşmak istedi ve görüntüyü üniversitenin WhatsApp grubunda paylaştı. Amy'yi tanıyan biri mesajı gördü ve onları buluşturdu. Amy, Ano'nun yıllar önce Georgia's Got Talent'ta gördüğü kız olduğunu hemen anladı.

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    tiktok Gürcistan ikiz bebek
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