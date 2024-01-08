İhanet itirafı sosyal medyanın gündemine yerleşti! "Kocam beni annemle aldattı" diyerek video çekince viral oldu

ŞÜPHELERİ ARTINCA YÜZLEŞMEK İSTEDİ

Kocası ve annesinin arasındaki yakınlığın kendisini rahatsız etmeye başladığını dile getiren Jane, eşine bu durumu sorduğunu ve tepkiyle karşılaşarak kavga ettiklerini ifade etti. Annesinin yeniden kendisiyle yaşanmaya başladığında ise bu kez onunla yüzleşmek istediğini söyleyen Jane, "Bana eşimin beni bunca zamandır farklı kadınlarla aldattığını anlatmaya başladı. Bunu ondan duyduğumu eşime söylememem için bana söz verdirtti. Arabama bindim, oradan hızla çıktım ve kocamla yüzleşmeye gittim" diye konuştu.

Kocasıyla yüzleşmeye gittiğinde ise eşinin büyük bir soğukkanlılıkla kendisini karşıladığını söyleyen Jane, " Ona dönerek 'Annem bunca zamandır beni aldattığını söyledi' dedim. Gözlerimin içine baktı ve şöyle dedi: 'Peki, neden sana onun ve benim ne yaptığımızı anlatmıyor?" dedi.

Kocasının sözlerinin sonrasında annesiyle yüzleşmek için evine geri döndüğünü söyleyen Jane, annesinin kocasıyla ilişkisini itiraf ettiğini dile getirdi.