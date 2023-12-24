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    4. Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı! Bebeğini doğuran kadın "Asıl mağdur benim" diyerek kendisini savundu

    Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı! Bebeğini doğuran kadın "Asıl mağdur benim" diyerek kendisini savundu

    24.12.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. 36 yaşındaki Amanda Rose Brooks isimli kadın otizmli kayınbiraderine 10 yıl boyunca tecavüz etmek ve onun bebeğini doğurmakla suçlandı. Brooks mahkemede mağdur olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

    Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı! Bebeğini doğuran kadın "Asıl mağdur benim" diyerek kendisini savundu

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 36 yaşındaki Amanda Rose Brooks isimli kadın otizmli kayınbiraderine tecavüz etmekle suçlandı. Kayınbiraderi ve kocasının tek bakıcısı olduğunu ifade eden Brooks polise verdiği ifadesinde kocası ve erkek kardeşi tarafından defalarca cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Ancak Brooks'un kayınvalidesi oğlunun kendisine genç kadının odasına zorla girdiğini ve itirazlarına rağmen cinsel ilişki başlattığını, ona sessiz olmasını ve kimseye söylememesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Florida yetkilileri Brooks'un Ocak ayında doğan çocuğu ve kardeşlerinden DNA örnekleri aldı ve yapılan testler kurbanın çocuğun babası olduğunu doğruladı. Brooks cinsel taciz, bir suç hakkında yalan beyanda bulunmak ve ağır bir suç hakkında yanlış bilgi vermekle suçlandı. Hapishane kayıtlarına göre Brooks şu anda 150.000 dolarlık (yaklaşık 4milyon 363 bin 500 TL) bir tahvil karşılığında tutuluyor.

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