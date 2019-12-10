Doğumunun 90’ıncı yılında Adalet Ağaoğlu eseri okuyucusuyla buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde Adalet Ağaoğlu adına 2 Mayıs’ta 2019 gerçekleştirilen ‘Doğumunun 90’ıncı Yılında Adalet Ağaoğlu Sempozyumu’nda sunulan bildiriler kitaplaştırıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle 20’nci yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilen Adalet Ağaoğlu adına 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen ‘Doğumunun 90’ıncı Yılında Adalet Ağaoğlu Sempozyumu’nda sunulan bildiriler genişletilerek kitaplaştırıldı.

Çağdaş Türk Edebiyatının seçkin yazarlarından olan ve ilk edebi çalışmalarını tiyatro eleştirisi ve şiir alanında ortaya koyan Ağaoğlu, başta roman ve tiyatro olmak üzere edebiyatın pek çok alanında onlarca eser verdi. Türk edebiyatının oldukça üretken ve yeniliklerle dolu yazarı olan Adalet Ağaoğlu, Türk toplumunu çok iyi analiz eden, öngörüsü güçlü, aydın duyarlılığıyla “toplumsal ruhu” ustaca koklayabilen, toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini irdeleyen, tüm bunları ayrıca bir kadın hassasiyetiyle yansıtabilen usta kalemlerden biridir.

Sempozyumda gösterimi yapılan Esra Can Alnıaçık’ın Adalet Ağaoğlu ile yaptığı keyifli röportaja okuyucular kitabın sonunda ulaşabilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından son derece özenli ve kaliteli bir baskıyla okura sunulan eser, Ankara Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.

Kitapseverler, https://emagaza-akm.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.

