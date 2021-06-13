Doğuş 5 milyon TL'lik anlaşmasını askıya aldı

Başarılı popçu Doğuş, önceki gün Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı. Giyim eşyalarını aldıktan sonra kahve molası veren popçu, muhabirler ile ayak üstü sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan dönen Doğuş, "Azerbeycan'da aşı oldum, herhangi bir yan etki falan hissetmedim" dedi. Lübnan'da ortam bir yapım projesi için çalıştığını belirten Doğuş, "1 haftadır gece gündüz çalışıyorum, kısmet olursa yurt dışında işler yapacağız. Netleşen bir durum yok, olduğu zaman sizlerle paylaşacağım.

5 MİLYON TL'LİK REKLAM ANLAŞMASI ASKIYA ALINDI

Bu proje için 5 milyon TL'lik reklam anlaşmamı askıya aldım" dedi. Pandemide tüm sanatçılar gibi sahnelerin açılmasını bekleyen sanatçı, "Benim 129 tane konserim iptal oldu, en kısa zamanda sahnelere dönmek istiyorum" dedi. Çalışmaları ile yurt dışına açılacağını belirten sanatçı, "Herkes ingilizce şarkılar ile yurt dışına açılmaya çalışıyor, ben Türkçe şarkımla dünyaya açılacağım" dedi.



