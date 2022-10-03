Doksanların Can Ayşecik'i Ecem Kanun'u bir de şimdi görün! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Can Ayşecik dizisindeki performansıyla takdir toplayan sevimli kız çocuğu Ecem Kanun, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Şimdilerde evli olan Ecem Kanun, eşiyle mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

1991 yılında dünyaya gelen Ecem Kanun, ilk bölümü 1997 yılında ekrana gelen Ayşecik dizisiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

3 sezon süren dizide 'Ayşecik' karakterini canlandıran sempatik oyuncu, rol kabiliyetiyle milyonların hayran kaldığı bir isim olmuştu.

Uzun yıllar kameralardan uzak bir yaşam süren Ecem Kanun, İstanbul Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı okudu.

İŞTE SON HALİ

Kaan Alibali ile nikah masasına oturan Ecem Kanun, eşiyle aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor.

Ecem Kanun'un yıllar içindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, ''Ne izlerdik seni, koca kız olmuşsun'', ''İlk gördüğümde tanıyamadım, ne kadar güzel bir kadın olmuşsunuz'' ve ''Ekranlara dön lüften'' gibi yorumlarda bulundu.

En son 'Kızım ve Ben' dizisinde rol alan Ecem Kanun'un ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Kanun, şimdilerde elektronik ticaret ile ilgilenmeyi tercih ediyor.

Telefon kılıfı, çanta ve kolye başta olmak üzere çeşitli aksesuarların satışını gerçekleştiren Kanun, aynı zamanda bir oyunculuk ajansına da bağlı.

İşte Ecem Kanun'un Instagram paylaşımları...



