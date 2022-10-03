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Doksanların Can Ayşecik'i Ecem Kanun'u bir de şimdi görün! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

03.10.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların unutulmaz yapımları arasında yerini koruyan Can Ayşecik filmi, samimi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla, evlerimize konuk oluyordu. Dizide hayat verdiği 'Ayşecik' karakteriyle kendine hayran bırakan yetenekli çocuk, artık genç bir kız oldu. Sosyal medyada epey aktif olan Ecem Kanun, son haliyle görenleri şaşırttı.

Doksanların Can Ayşecik'i Ecem Kanun'u bir de şimdi görün! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Can Ayşecik dizisindeki performansıyla takdir toplayan sevimli kız çocuğu Ecem Kanun, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Şimdilerde evli olan Ecem Kanun, eşiyle mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

1991 yılında dünyaya gelen Ecem Kanun, ilk bölümü 1997 yılında ekrana gelen Ayşecik dizisiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

3 sezon süren dizide 'Ayşecik' karakterini canlandıran sempatik oyuncu, rol kabiliyetiyle milyonların hayran kaldığı bir isim olmuştu.

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i Ecem Kanun'u bir de şimdi görün! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Uzun yıllar kameralardan uzak bir yaşam süren Ecem Kanun, İstanbul Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı okudu.

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

İŞTE SON HALİ

Kaan Alibali ile nikah masasına oturan Ecem Kanun, eşiyle aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor.

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Ecem Kanun'un yıllar içindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, ''Ne izlerdik seni, koca kız olmuşsun'', ''İlk gördüğümde tanıyamadım, ne kadar güzel bir kadın olmuşsunuz'' ve ''Ekranlara dön lüften'' gibi yorumlarda bulundu.

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

En son 'Kızım ve Ben' dizisinde rol alan Ecem Kanun'un ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Kanun, şimdilerde elektronik ticaret ile ilgilenmeyi tercih ediyor.

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Telefon kılıfı, çanta ve kolye başta olmak üzere çeşitli aksesuarların satışını gerçekleştiren Kanun, aynı zamanda bir oyunculuk ajansına da bağlı.

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

İşte Ecem Kanun'un Instagram paylaşımları...

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi

Doksanlar'ın Can Ayşecik'i koca kız oldu! Son halini gören herkes aynı şeyi söyledi


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