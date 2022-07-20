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  4. Doktor hastasını 2 ay boyunca rehin tuttu! Hastaneden açıklama geldi: İstese taburcu ederdik

Doktor hastasını 2 ay boyunca rehin tuttu! Hastaneden açıklama geldi: İstese taburcu ederdik

20.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşanan bir sağlık prosedürü ülkenin gündemine yerleşti. Diario do Nordeste'nin bildirdiğine göre, estetik ameliyatı başarısız bir şekilde sonuçlanan kadın hasta doktor tarafından tam 2 ay boyunca hastanede rehin tutuldu. Olayın polise bildirilmesinden sonra hasta yönetimi olaya ilişkin olarak, “Hasta istese taburcu ederdik” açıklamasını yaptı.

Doktor hastasını 2 ay boyunca rehin tuttu! Hastaneden açıklama geldi: İstese taburcu ederdik

Brezilya'yı sallayan son plastik cerrahi skandalında plastik cerrah Bolivar Guerrero Silva, başarısız bir karın germe ameliyatı sonrası özel bir hastanede bir hastayı rehin tutma suçundan tutuklandı. Hasta yakınlarının polise şikayet etmesi üzerine hastaneye giden polis ekipleri olayı araştırmaya başladı.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden yapılan açıklamada suçlamaların temelsiz olduğu belirtildi. Estetik cerrahla çalışan ekip, taburcu olduktan sonra işlemden kaynaklanan herhangi bir sorunun sorumluluğunu üstlendiği bir belge imzaladığı sürece hastayı taburcu etmeyi kabul ettiklerini söyledi.

3 KEZ DAHA AMELİYAT OLDU

İsmi açıklanmayan hasta Mart ayının başlarında karın germe ameliyatı oldu. Ancak ameliyatın sonrasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hasta 3 kez daha estetik ameliyat olmak zorunda kaldı. Yaşanan durum hastanın yakınlarının polise şikayet etmesiyle ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya estetik
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