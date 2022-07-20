Doktor hastasını 2 ay boyunca rehin tuttu! Hastaneden açıklama geldi: İstese taburcu ederdik

Brezilya'yı sallayan son plastik cerrahi skandalında plastik cerrah Bolivar Guerrero Silva, başarısız bir karın germe ameliyatı sonrası özel bir hastanede bir hastayı rehin tutma suçundan tutuklandı. Hasta yakınlarının polise şikayet etmesi üzerine hastaneye giden polis ekipleri olayı araştırmaya başladı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden yapılan açıklamada suçlamaların temelsiz olduğu belirtildi. Estetik cerrahla çalışan ekip, taburcu olduktan sonra işlemden kaynaklanan herhangi bir sorunun sorumluluğunu üstlendiği bir belge imzaladığı sürece hastayı taburcu etmeyi kabul ettiklerini söyledi.

3 KEZ DAHA AMELİYAT OLDU

İsmi açıklanmayan hasta Mart ayının başlarında karın germe ameliyatı oldu. Ancak ameliyatın sonrasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hasta 3 kez daha estetik ameliyat olmak zorunda kaldı. Yaşanan durum hastanın yakınlarının polise şikayet etmesiyle ortaya çıktı.



