Görüşünü güçlendirmek için estetik ameliyat oldu, pişmanlık yaşadı! “Gögüslerimi o kadar büyüttürdüm ki...”

Dış görünüşünü güzelleştirmek için göğüs estetiği yaptırdığını açıklayan sosyal medya fenomeni Berrada, implantlarının kendisini hasta ettiğini ve kendisini ameliyatından sonra iyi hissetmediğini iddia etti. 27 yaşındaki sağlık fenomeni, görünümünü tamamlamak için daha büyük göğüsler istediğini ve estetik prosedüründen sonraki ilk ayda durumun tadını çıkarttığını anlattı. Estetik ameliyatının özgüven kazandırdığını ve yeni görüntüsünü sevdiğini anlatan Berrada, birinci ayın sonunda kendisini hasta hissetmeye başladığını itiraf etti.

“PİŞMAN OLDUM”

Göğüslerinin ilk başlarda güzel hissettirdiğinden söz eden Berrada, “İlk başta göğüs implantlarımı sevdim ama sonra görünüşlerinden nefret etmeye başladım. Çok büyüklerdi ve kişiliğime ve yaşam tarzıma uymuyorlardı. Sahte görünüyorlardı ve implantlardan önce kendime daha çok güvendiğimi hissettim. İmplantları taktıktan yaklaşık üç ila altı ay sonra, kendimi doğru hissetmediğimi fark etmeye başladım. Nefes darlığıyla uğraşıyordum. Diğer semptomlarım arasında kaygı, aşırı yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi, ateş, titreme, kas zayıflığı, sıcaklık intoleransı ve ışığa duyarlılık vardı.” dedi.

Aynı semptomlara sahip bir başka arkadaşının implantlarını çıkarttırdıktan sonra sağlığına kavuştuğunu öğrenen Berrada, “Ayrıca saç dökülmesi, boğulma hissi, kulaklarımda çınlama, libido azalması, ruh hali değişimleri, göğüslerimde keskin ağrılar, iltihaplanma, kilo alma, kalp çarpıntısı ve gece terlemeleri yaşadım. Meme implantlarımı çıkarttırdım ve hayatımı geri kazanmış gibi hissediyorum” diye konuştu.



