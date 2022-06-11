Uyandığında karşılaştığı manzaraya inanamadı! Estetik ameliyatı başarısız geçen kadın pişman oldu: Neredeyse ölüyordum

İngiltere’de yaşayan 25 yaşındaki Courteney Smith isimli bir kadın, vücut ölçülerinden şikayet ederek estetik ameliyat olmak için para biriktirmeye başladı. Daha şekilli bir kalça görüntüsüne sahip olmak istediğini ifade eden Smith son yıllarda popüler olan Brezilya popo kaldırma prosedürünü uygulattı. Ameliyatın ardından uyandığında ise işlerin ters gittiğini ifade eden Smith, “Hayatımın en büyük pişmanlığı. Keşke hiç estetik ameliyat yaptırmasaydım. Neredeyse ölüyordum” dedi.

“DOĞUMDAN 100 KAT DAHA AĞRILIYDI”

Sosyal medyadan bulduğu bir estetik kliniğine gittiğini ifade eden Smith, “Ameliyatın 3 saat süreceğini söylemelerine rağmen tam 5 saat boyunca operasyondaydım. Ameliyattan uyandığımda kalçamın üzerinde yatıyordum. BBL ameliyatından sonra kalçanın üzerinde yatamayacağımı biliyordum. Bu yüzden bir şeylerin ters gittiğini anladım” dedi.

Ameliyattan uyandığında vücudunun çeşitli bölgelerinde dayanılmaz acılar va ağrılar hissettiğini dile getiren Smith, “Ağrı kesici olmadan bu acıya dayanmam mümkün değildi. Doğumdan 100 kat daha ağrılıydı. Tamamen dayanılmaz bir noktaydım. Çığlık attım ve derimin rengine baktım. Çiğ bir kırmızı renkteydi. Çok korkmuştum. Ertesi gün ise göğsümdeki ağrı şiddetini daha da artırdı. Nefes almakta zorlanmaya o zaman başladım." diye konuştu.

REVİZYON AMELİYATI TEKLİF ETTİLER

7 gün boyunca hastanede kalmasına rağmen dayanılmaz acıları nedeniyle başka bir doktora gitmeye karar veren Smith, “Kalbimde bir problem oluşmaya başladı. Doktorum brugada sendromu olduğunu söyledi.Kalp içinde elektriksel uyarıların iletilmesi ile ilişkili ani kalp ölümlerine yol açan bir hastalık olduğundan şüpheleniyor. Kalçamdaki ağrılarım devam ediyor ve kaburgalarımda yumrular var. Hastane revizyon ameliyatı teklif etti ama kesinlikle reddettim” dedi.

Estetik ameliyatın öncesinde hayat sağlıklı olduğunu belirten Smith, “Keşke böyle bir operasyonu yaptırmasaydım. Bu operasyonu yaptırmak hayatımın en büyük hatasıydı. Bu ameliyattan önce sağlıklı bir kalbim vardı. Ama artık lokal anestezi bile yaptıramıyorum çünkü uyursam bir daha uyanamayacağımdan endişeleniyorum. Bu ameliyatı kimseye tavsiye etmem" diye konuştu.



