Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Uyandığında karşılaştığı manzaraya inanamadı! Estetik ameliyatı başarısız geçen kadın pişman oldu: Neredeyse ölüyordum

Uyandığında karşılaştığı manzaraya inanamadı! Estetik ameliyatı başarısız geçen kadın pişman oldu: Neredeyse ölüyordum

11.06.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin doğusundaki Herfordshire bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Courteney Smith isimli bir kadın, sosyal medyada gördüğü kusursuz vücut hatlarına sahip kadınlardan biri olabilmek için estetik ameliyat yaptırmaya karar verdi. Genç yaşında iki çocuk sahibi olan kadın vücudundaki deformasyonlardan şikayet ederek Brezilya popo kaldırma prosedürü yaptırmak istedi. Ancak estetik ameliyatın sonrasında uyandığında karşılaştığı manzara onu dehşete düşürdü.

Uyandığında karşılaştığı manzaraya inanamadı! Estetik ameliyatı başarısız geçen kadın pişman oldu: Neredeyse ölüyordum

İngiltere’de yaşayan 25 yaşındaki Courteney Smith isimli bir kadın, vücut ölçülerinden şikayet ederek estetik ameliyat olmak için para biriktirmeye başladı. Daha şekilli bir kalça görüntüsüne sahip olmak istediğini ifade eden Smith son yıllarda popüler olan Brezilya popo kaldırma prosedürünü uygulattı. Ameliyatın ardından uyandığında ise işlerin ters gittiğini ifade eden Smith, “Hayatımın en büyük pişmanlığı. Keşke hiç estetik ameliyat yaptırmasaydım. Neredeyse ölüyordum” dedi.

Sadece 6 ayda bambaşka birine dönüştü! Görenler tanıyamadı: Diyetler şişmanlatıyorduSadece 6 ayda bambaşka birine dönüştü! Görenler tanıyamadı: Diyetler şişmanlatıyordu

“DOĞUMDAN 100 KAT DAHA AĞRILIYDI”

1

Sosyal medyadan bulduğu bir estetik kliniğine gittiğini ifade eden Smith, “Ameliyatın 3 saat süreceğini söylemelerine rağmen tam 5 saat boyunca operasyondaydım. Ameliyattan uyandığımda kalçamın üzerinde yatıyordum. BBL ameliyatından sonra kalçanın üzerinde yatamayacağımı biliyordum. Bu yüzden bir şeylerin ters gittiğini anladım” dedi.

Ameliyattan uyandığında vücudunun çeşitli bölgelerinde dayanılmaz acılar va ağrılar hissettiğini dile getiren Smith, “Ağrı kesici olmadan bu acıya dayanmam mümkün değildi. Doğumdan 100 kat daha ağrılıydı. Tamamen dayanılmaz bir noktaydım. Çığlık attım ve derimin rengine baktım. Çiğ bir kırmızı renkteydi. Çok korkmuştum. Ertesi gün ise göğsümdeki ağrı şiddetini daha da artırdı. Nefes almakta zorlanmaya o zaman başladım." diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Buluşmanın öncesinde mastürbasyon yapıyorum”Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Buluşmanın öncesinde mastürbasyon yapıyorum”

REVİZYON AMELİYATI TEKLİF ETTİLER

2

7 gün boyunca hastanede kalmasına rağmen dayanılmaz acıları nedeniyle başka bir doktora gitmeye karar veren Smith, “Kalbimde bir problem oluşmaya başladı. Doktorum brugada sendromu olduğunu söyledi.Kalp içinde elektriksel uyarıların iletilmesi ile ilişkili ani kalp ölümlerine yol açan bir hastalık olduğundan şüpheleniyor. Kalçamdaki ağrılarım devam ediyor ve kaburgalarımda yumrular var. Hastane revizyon ameliyatı teklif etti ama kesinlikle reddettim” dedi.

kapak-brezilya

Estetik ameliyatın öncesinde hayat sağlıklı olduğunu belirten Smith, “Keşke böyle bir operasyonu yaptırmasaydım. Bu operasyonu yaptırmak hayatımın en büyük hatasıydı. Bu ameliyattan önce sağlıklı bir kalbim vardı. Ama artık lokal anestezi bile yaptıramıyorum çünkü uyursam bir daha uyanamayacağımdan endişeleniyorum. Bu ameliyatı kimseye tavsiye etmem" diye konuştu.

Görüşünü güçlendirmek için estetik ameliyat oldu, pişmanlık yaşadı! “Gögüslerimi o kadar büyüttürdüm ki...”Görüşünü güçlendirmek için estetik ameliyat oldu, pişmanlık yaşadı! “Gögüslerimi o kadar büyüttürdüm ki...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 6 ayda bambaşka birine dönüştü! Görenler tanıyamadıSadece 6 ayda bambaşka birine dönüştü! Görenler tanıyamadı
Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdiBöyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi
Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdiBalkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

İlginizi Çekebilir

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.