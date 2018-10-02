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Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanedeki odasında hastası olan Serhat T. tarafından silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman ağır yaralandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Serhat T. ilk ifadesinde, “Okulda zenginlerin gösterişli hayatından çok etkilendiğimi söyleyince ilaç tedavime devam etmeni söyledi. Ben de sinirlendim, ateş ettim” dediği öne sürüldü.

Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 18 yaşındaki hastası Serhat T.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde doktoru, "Zenginlerin yaşamından çok etkileniyorum. Onları öyle eğlenirken görünce kin besliyorum. Ne yapmam lazım" sorusunun cevabını beğenmeyince öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, doktorun kendisine "İlaçlarını tam ve zamanında iç geçer" deyip dalga geçtiğini iddia etti.

Bahçelievler'de doktorunu ağır yaraladıktan sonra kısa süre içinde gözaltına alınan 18 yaşındaki Serhat T.'nin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk sorgusunda doktorunu kendisiyle dalga geçtiğini düşündüğü için silahla yaraladığını söylediği öğrenildi.

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

18 yaşındaki Serhat T.'nin kendisini sorgulayan polislere, "Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek 'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun" dedi. Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.'nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Saat 12.30 sıralarında Bahçelievler'deki özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, psikolojik sorunları sebebiyle mart ayından beri tedavi gördüğü öğrenilen Serhat Tunçdemir'in silahlı saldırısına uğramıştı. Muayene odasındaki saldırıda Doktor Fikret Hacıosman yaralandı. Yaralı doktor olay sonrası ameliyata alınmıştı.

AKRABASINI REHİN ALMIŞTI

Olayın zanlısı Serhat Tunçdemir kaçarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evine gitmişti. Evdekileri rehin alan saldırgan, müzakereci polislerin de devreye girmesiyle silahını dışarı atarak, eve giren polisler tarafından etkisiz hale getirilmişti.

YARALI DOKTORUN DURUMU NASIL?

Saldırıyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "2 Ekim 2018 tarihinde hastanemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Mart 2018’den itibaren tedavi gören hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğramıştır. 12:25 sularında saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır. Tüm gelişmeler siz değerli basın mensuplarıyla yazılı olarak paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.


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