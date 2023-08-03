Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazındı! Yasemin Özilhan'ın ultra lüks villası ağızları açık bıraktı

Doktorlar dizisinde canladırdığı Ela karakteriyle milyonların beğenisini kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuğa ara verdi. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren ünlü isim, son dönemlerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Lüks yaşamı her karesinde belli olan Özilhan'ın evi de sosyal medyada gündem oldu. Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürdü.

Sosyetenin en fit isimlerinden Yasemin Özilhan, boğaz manzaralı süper lüks villasının alt katını, 500 bin lira ödeyerek spor salonuna çevirdi.

Yürüyüş bandından ağırlığa kadar birçok spor aletine burada yer veren Yasemin Özilhan, spor salonlarını kum torbalarıyla da donattı.

Villanın alt katına buhar odası ve sauna da yaptıran Özilhan, spor yaptıkları alanın yalıtımı ve havalandırması için de hiçbir masraftan kaçınmadığı biliniyor.

Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunan Özilhan, tercih ettiği pahalı markalar ve önerdiği yüksek fiyatlı ürünler ile zaman zaman takipçilerinden tepki alıyor.

Yasemin Özilhan evlenmeden önce Yasemin Ergene olarak tanınıyordu. Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi'nin Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyeriyle tanınan Yasemin Özilhan, aynı zamanda manken ve moda tasarımcısıdır.

Eski modellerden olan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlendi.

Magazinin gözde çiftlerinden olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin iki çocuğu var.

2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oldu.





