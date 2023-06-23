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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan transparan tarzıyla büyüledi! Yeni imajı çok beğenildi

23.06.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Önceki gün evlenen arkadaşı Eda Ece'nin düğününden kareler paylaşan Özilhan'ın transparan tarzı ve yeni imajı çok beğenildi. Ünlü isim takipçilerinden tam not almayı başardı.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan transparan tarzıyla büyüledi! Yeni imajı çok beğenildi

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolü ile tanınan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisinde rol almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim arkadaşı Eda Ece'nin düğününden fotoğraflarını paylaştı. Özilhan'ın düğün tarzı ve yeni imajına beğeni ve yorum yağdı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan eski oyuncu Yasemin Özilhan 'Siyah' kalp emojisi ile düğün tarzıyla karelerini yayınladı. Özilhan'ın kahküllü yeni imajı da dikkat çekti.

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Ünlü ismin son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Ah doktor Ela bu sen olamazsın', 'Bu kahkülle Ela geri dönmüş', 'Kahkül çok yakışmış', 'Tek kelime ile şahene' gibi yorumlar yapıldı.

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Yasemin Özilhan evlenmeden önce Yasemin Ergene olarak tanınıyordu. Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi'nin Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

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Oyunculuk kariyeriyle hepimizin hafızalarına kazınmayı başaran Yasemin Özilhan Hamburg, Batı Almanya' da doğmuştur.

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Eski modellerden olan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. Magazinin gözde çiftlerinden olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 16 Temmuz 2011 tarihinde dünyaevine girdi.

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