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Doktorların kısır olabileceğini söylediği kadın, aynı yılda iki bebek dünyaya getirdi

09.03.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Caroline Wortman isimli bir kadın ilk jinekolog randevusunda doktorların kendisine kısır olabileceğini söylediğini iddia etti. Bir yıl içinde iki farklı hamilelik yaşayan Caroline ve eşi Nate durum karşısında şaşırdıklarını dile getirdi. Çift vajinalı olduğunu söyleyen Caroline’in bebekleri farklı rahimlerde büyüyerek dünyaya geldi.

Doktorların kısır olabileceğini söylediği kadın, aynı yılda iki bebek dünyaya getirdi

30 yaşındaki Caroline Wortman'a, doğumdan itibaren iki üreme sistemine sahip olduğu anlamına gelen uterin didelfis teşhisi kondu. Doktorlar bu nedenle Caroline’in kısır olabileceğini söyledi. Doktorların kısır olduğunu söylediği bir anne, aynı yıl içinde iki bebek dünyaya getirdikten sonra şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine anlattı. 2021 yılının Ocak ayında oğlu Josie’yi dünyaya getiren Caroline’in şansı döndü ve genç kadın doğumundan altı ay sonra yeni bir doğum için tekrardan hastahanenin yolunu tuttu.

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18 YAŞINDA ÖĞRENMİŞTİ

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18 yaşındayken ilk jinekolog kontrolüne gittiği sırada Caroline’ye iki serviksi olduğu söylenmişti. Doktorların hamile kalmasının zor olduğunu ifade eden Caroline, “Dürüst olmak gerekirse omuz silktim çünkü sonuçların ne olabileceğini gerçekten anlamadım. Doktora iki servikse sahip olmanın ne anlama geldiğini sordum ve bana kısır olabileceğimi söylediğini hatırlıyorum. Hamileliğimin karmaşık ve yüksek riskli olduğunu anlattı” dedi.

Hamileliğinin normal bir seyirde devam ettiğini belirten Caroline, 33 hafta ve 5 günde doğum yaptı. Bu doğumun sonrasında yeniden hamile olduğunu fark eden Caroline, hastaneye gittiğinde ise diğer vajinasında büyüyen başka bir bebeğin daha olduğunu öğrendi. İkinci bebek müjdesini Caroline ve eşi Nate büyük bir coşkuyla karşıladıklarını söyledi.

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