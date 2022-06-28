Doktorun sosyal medya çıkışı gündem yarattı! “Yanlış pozisyonda idrarınızı yapıyorsunuz”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve kendisini vajinakolog olarak tanımlayan Dr. Irwin, TikTok’ta 84 bin takipçisine bedenlerini tanımaları için bilgiler veriyor. Dr. Irwin halkı bilgilendirme tutkusunun hastalarında kendi vücutlarını anlamadıklarından ne kadar çok sağlık sorununun ortaya çıktığını fark etmeye başladıktan sonra geldiğini ifade etti. Dr. Irwin özellikle kadınların hayatları boyunca yanlış bir şekilde tuvaletlerini yaptığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Halk arasında bilinenin aksine yanlış pozisyonda tuvalet yapmanın sağlık sorunlarına neden olduğunu anlatan Dr.Irwin, “Birçok kadın mesanesini tamamen boşaltmak için zaman ayırmaz, idrarınızı yapmak için acele ettiğinizde, çevredeki kaslara baskı uygularsınız. Birçok kadına tuvalette dik oturarak idrarını yapması tavsiye edilir. Ancak bu oturma şekli idrarın bir kısmının mesanede kalmasına neden olur. Bu sorunu önlemek için en popüler pozisyona kovboy pozisyonu diyorum. Dirseklerinizi diz kapaklarınızın üzerine koymak için öne eğilmeniz yeterlidir (ayaklarınızı yerde düz tutmaya dikkat ederek)” dedi.

Doktorun popüler olan paylaşımından sonra sosyal meyda kullanıcılarının büyük bir bölümü hayatları boyunca yanlış şekilde tuvaletlerini yaptığını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı doktorun gönderisine, “İdrarını yapmak için doğru bir pozisyon olduğunu bilmiyordum” yorumunu yaptı.



