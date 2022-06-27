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Model Apollonia Llewellyn’in dekoltesine kimse anlam veremedi! “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?”

27.06.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Apollonia Llewellyn sosyal dönemde trend haline gelen önsüz bikini görüntüsünü günlük kıyafetine taşıdı. Mini eteğini önsüz bluzuyla tamamlayan Llewellyn, dekoltesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Model Apollonia Llewellyn’in dekoltesine kimse anlam veremedi! “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?”

Model Llewellyn, mini eteğini kombinlediği bluzuyla sosyal medyadan bir fotoğrafını yayınladı. 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni arkadaşlarıyla yemek yemeye gittiği kıyafetiyle takipçilerini büyüledi. Kıyafetinin göğüs altı ve karın bölgesi tamamen açık olan dekoltesini sosyal medya kullanıcıları anlamakta zorluk çekti.

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“GİYİN VE ORTAYA ÇIKIN”

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Sosyal medyada Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. Binlerce beğeniye ulaşan gönderisine Llewellyn, “Giyin ve ortaya çıkın” notunu ekledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı dekoltesinin başlama ve bitiş noktasını anlamadığını söyleyerek, “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Her zaman güzel görünüyorsun” yorumuyla fenomen ismin güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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