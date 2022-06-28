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Sosyal medyada vücut sıvılarını satıyor! Binlerce dolar kazanan fenomenden itiraf: Annemle karşılaşınca...

28.06.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Dainty Wilder kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak aylık kazancını altı haneli rakamlara ulaştırmaya başardı. Vücut sıvılarını kavanozlayarak satan Wilder, ailesinin kariyerinin detaylarını bilmediğini söyledi. Annesiyle birlikte bir hayranıyla karşılaştığında zor durumda kaldığını dile getiren Wilder o anları tüm samimiyetiyle anlattı.

Sosyal medyada vücut sıvılarını satıyor! Binlerce dolar kazanan fenomenden itiraf: Annemle karşılaşınca...

Sosyal medyadan vücut sıvılarından oluşan kavanozlar satarak popüler olmayı başaran Wilder, heyecanlı bir hayranı tarafından annesinin önünde ifşa edildiği anı açıkladı. Avustralyalı fenomen isim, I've Got News For You podcast'inde hayranlarına sunduğu sıra dışı ürünlerden bazılarından ve kariyer seçiminin ailesiyle olan ilişkilerini nasıl etkilediğinden söz etti.

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ÖZEL VİDEO HAZIRLIYOR

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İç çamaşırlarını 105 sterlin (yaklaşık 2 bin 142 TL) ücretle sattığını dile getiren Wilder, “Kavanozların içeriği merak ediliyor. Videolarımdan birine erişim sağladıysanız muhtemelen ne olduğunu bilirsiniz. Çünkü bir kavanoz satın alan herkes onları nasıl doldurduğuma dair de bir video alıyor. Ter, vajinal akıntı, gözyaşı... Aklınıza neler geliyor? Üzerinde mutlaka tüketim için uygun değil ibaresini yerleştiriyorum” dedi.

Zamanın büyük bir bölümünü takipçileriyle sohbet etmek için kullandığını ifade eden Wilder, bir takipçisi onu herkesin içinde heyecanla tanıdığında, ailesiyle birlikte özel ikinci hayatının gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kaldığını açıkladı. Annesiyle aralarında bir gerginlik oluştuğunu belirten Wilder, “Bu aşamada anneme söyleyemediğim için donup kaldım ve daha sonra ona bunun benim çevrimiçi kişiliğim olduğunu açıklamak zorunda kaldım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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