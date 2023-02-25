Dokuz Oğuz bu akşam var mı, yok mu? Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir? İşte 25 Şubat Fox TV yayın akışı

Fox Tv'nin merakla izlenen dizisi Dokuz Oğuz, bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kubilay Aka ve Yasemin Kay Allen'ın başrollerde olduğu diziye ilgi oldukça yoğun oldu. İki haftadır yayınlanmayan dizinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Peki Dokuz Oğuz bu akşam var mı, yok mu? Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir? İşte cevaplar...

DOKUZ OĞUZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Dokuz Oğuz dizisi 2. bölümüyle iki hafta önce izleyicisiyle buluştu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yayınlanmayan Dokuz Oğuz, bu akşam 3. bölümüyle ekranlarda olacak.

Dizi saat 20.00'da Fox TV'de yayınlanacak.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide Albay Tomris Toprak, “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürüp en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurarak yeni bir başlangıca imza attar. Bu tim, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Cesur subay ve ekibi yardım için ellerinden geleni yapacaklardır.





