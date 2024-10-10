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  4. Dolandırıcıların yeni taktiğini şahit olan donup kalıyor... Numaralar taklit edip ses kayıtları yapay zekayla oluşturuluyor

Dolandırıcıların yeni taktiğini şahit olan donup kalıyor... Numaralar taklit edip ses kayıtları yapay zekayla oluşturuluyor

10.10.2024 11:27
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.10.2024 11:27
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Annenizin sizi telefonunu açabilir hatta açtığınızda Ekrem İmamoğlu'yla bile konuştuğunuzu sanabilirsiniz, ancak ne arayan anneniz ne de sizinle konuşan Ekrem İmamoğlu... Dolandırıcıların yeni taktiği adeta gerçeklik algımızla oynayacak.

Yapay zeka ve gelişen teknoloji her şeyi mümkün kılmaya devam ediyor. Dolandırıcılar her dönemde kendilerine yarar sağlayacak bir araç bulsa da bu seferki çok farklı.

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SES BİLE KOPYALAYABİLİYORLAR

Dolandırıcılar rehberinizden tanıdık bir isimin numarasını kopyalayarak sizi arayabiliyor. Hatta ve hatta istediği kişinin sesini kopyalayarak sizinle konuşabiliyor. ayrıca maliyeti de yok denecek kadar az.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kişisel verilerin çalınmasıyla uyandığı dolandırıcılık taktiğini sosyal medya hesaplarından detaylı anlatımıyla paylaştı.

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ANNENİZ BİLE ARASA DİKKAT!

Videoda bildiğiniz telefon numaralarından aranıp hatta ekranda rehberde kayıtlı haliyle isminin çıktığı numaraları anneniz, babanız ya da tanıdığınız herhangi başka biri diye açıyorsunuz. Ancak karşı tarafta ne anneniz var ne de tanıdığınız herhangi biri.

Bununla da kalmıyor, dolandırıcıların sizin sesinizi taklit edebilmesi için 30 saniye konuşmanız yeterli yapılması ise sadece 3 dakika. Dolandırıcıların bunları kullanabilmesi için ödemesi gereken tutar ise 10 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
Rehber yapay zeka dolandırıcı
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