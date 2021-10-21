MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dolandırmadığı ünlü kalmadı! Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü kandıran yapımcının hikayesi!

Dolandırmadığı ünlü kalmadı! Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü kandıran yapımcının hikayesi!

21.10.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcı olduğu iddiasıyla Türkiye'ye gelen Beni Atoori'nin, 2004 yılında çevirdiği oyunları ve kandırdığı ünlüleri duyunca çok şaşıracaksınız.

Dolandırmadığı ünlü kalmadı! Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü kandıran yapımcının hikayesi!

Yapımcı olduğunu söyleyen Beni Atoori adında bir adam, 2004 yılında Türkiye'ye gelip ''20 milyon dolarım var. Gılgamış Destanı'nı film yapacağım'' deyince bütün sektör heyecanlanmıştı. Ancak hikayenin devamı, hiç de beklenildiği gibi olmadı...

Beni Atoori, 2004 yılında Türkiye'ye gelip 20 milyon dolar gibi büyük bir sermayesi olduğunu ve bu parayla Gılgamış Destanı'nı film yapacağını duyurdu. Sektörde büyük bir heyecan yaratan bu haber sonrası, kimse Beni Atoori'nin aslında kim olduğunu sorgulamadı.

Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü dolandıran Beni Atoori'nin şaşkına çeviren hikayesi!

Atoori, Gılgamış filminin Türkiye'de çekileceğini, filmde Türk ve Amerikalı oyuncuların yer alacağını söyledi.

Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü dolandıran Beni Atoori'nin şaşkına çeviren hikayesi!

Filmin yönetmeni olarak tanıttığı Roger Christian ile Türkiye’ye gelen Atoori, Christian'ın Oscar ödüllü bir yönetmen olduğunu iddia etti. Ancak bu gerçek değildi. Christian'ın tek Oscar'ı, Star Wars filminin set direktörü olarak verilmişti.

Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü dolandıran Beni Atoori'nin şaşkına çeviren hikayesi!

Atoori, filmde birçok yabancı aktörün yer alacağını iddia ederek, Türkiye'nin en ünlü oyuncularıyla görüşmeye başladı. Bu oyuncular arasında; Hülya Avşar, Azra Akın, Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal ve Zuhal Olcay gibi isimler yer alıyordu. Öyle ki Atoori, şarkıcı Nez ile bile görüştü.

Dolandırmadığı ünlü kalmadı! Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü kandıran yapımcının hikayesi!

Hatta Özgü Namal, filmin başrolü seçildiği haberini aldığında çok heyecanlı olduğunu ve oyuncu seçimlerinin çok doğru olduğunu dile getirmişti. Filmde yer alacağı konuşulan Kenan İmirzalıoğlu ise sırf filmde yer alabilmek için İngilizce çalıştığını basınla paylaşmıştı.

Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü dolandıran Beni Atoori'nin şaşkına çeviren hikayesi!

İstanbul'un en lüks restoranlarında iş görüşmeleri gerçekleştiren Atoori'nin masraflarını, yapımcıya inanan Özen Film karşılıyordu. Ancak Nez ve Hülya Avşar, bu işte bir terslik olduğunu ilk anlayan isimlerden oldu. Nez, Atoori'nin iş görüşmelerini ofisinde değil de restoranlarda yapmasından rahatsız olduğunu ve bunun bir tezgah olduğunu söyleyerek projede yer almaktan vazgeçti.

Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü dolandıran Beni Atoori'nin şaşkına çeviren hikayesi!

Hülya Avşar da, projeye karpuz gibi seçer gibi adam seçildiğini belirterek sırra kadem bastı.

Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü dolandıran Beni Atoori'nin şaşkına çeviren hikayesi!

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Atoori; dekor, çekim, iş yemekleri gibi birçok masraf çıkardığı Özen Film'i 1 milyon dolara yakın dolandırdı. Bir sabah, bir anda ortadan kaybolan Atoori, magazin aleminde şok etkisi yaratmıştı. Özen Film, Beni Atoori'ye dava açmıştı ancak Atoori'nin verdiği bütün adresler sahte çıkmıştı.

Bu olay hala sektörün utanç verici hadiseleri arasında yerini koruyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
Orada bu maddelerin kullanımı serbest" dedi! Mahkemeden flaş kararOrada bu maddelerin kullanımı serbest" dedi! Mahkemeden flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Azra Akın Hülya Avşar Kenan İmirzalıoğlu Özgü Namal Zuhal Olcay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Muharrem İnce topa tuttu: 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler

Muharrem İnce topa tuttu: 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.