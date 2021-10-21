Dolandırmadığı ünlü kalmadı! Film çekmek için Türkiye'ye gelip bütün sektörü kandıran yapımcının hikayesi!

Yapımcı olduğunu söyleyen Beni Atoori adında bir adam, 2004 yılında Türkiye'ye gelip ''20 milyon dolarım var. Gılgamış Destanı'nı film yapacağım'' deyince bütün sektör heyecanlanmıştı. Ancak hikayenin devamı, hiç de beklenildiği gibi olmadı...

Beni Atoori, 2004 yılında Türkiye'ye gelip 20 milyon dolar gibi büyük bir sermayesi olduğunu ve bu parayla Gılgamış Destanı'nı film yapacağını duyurdu. Sektörde büyük bir heyecan yaratan bu haber sonrası, kimse Beni Atoori'nin aslında kim olduğunu sorgulamadı.

Atoori, Gılgamış filminin Türkiye'de çekileceğini, filmde Türk ve Amerikalı oyuncuların yer alacağını söyledi.

Filmin yönetmeni olarak tanıttığı Roger Christian ile Türkiye’ye gelen Atoori, Christian'ın Oscar ödüllü bir yönetmen olduğunu iddia etti. Ancak bu gerçek değildi. Christian'ın tek Oscar'ı, Star Wars filminin set direktörü olarak verilmişti.

Atoori, filmde birçok yabancı aktörün yer alacağını iddia ederek, Türkiye'nin en ünlü oyuncularıyla görüşmeye başladı. Bu oyuncular arasında; Hülya Avşar, Azra Akın, Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal ve Zuhal Olcay gibi isimler yer alıyordu. Öyle ki Atoori, şarkıcı Nez ile bile görüştü.

Hatta Özgü Namal, filmin başrolü seçildiği haberini aldığında çok heyecanlı olduğunu ve oyuncu seçimlerinin çok doğru olduğunu dile getirmişti. Filmde yer alacağı konuşulan Kenan İmirzalıoğlu ise sırf filmde yer alabilmek için İngilizce çalıştığını basınla paylaşmıştı.

İstanbul'un en lüks restoranlarında iş görüşmeleri gerçekleştiren Atoori'nin masraflarını, yapımcıya inanan Özen Film karşılıyordu. Ancak Nez ve Hülya Avşar, bu işte bir terslik olduğunu ilk anlayan isimlerden oldu. Nez, Atoori'nin iş görüşmelerini ofisinde değil de restoranlarda yapmasından rahatsız olduğunu ve bunun bir tezgah olduğunu söyleyerek projede yer almaktan vazgeçti.

Hülya Avşar da, projeye karpuz gibi seçer gibi adam seçildiğini belirterek sırra kadem bastı.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Atoori; dekor, çekim, iş yemekleri gibi birçok masraf çıkardığı Özen Film'i 1 milyon dolara yakın dolandırdı. Bir sabah, bir anda ortadan kaybolan Atoori, magazin aleminde şok etkisi yaratmıştı. Özen Film, Beni Atoori'ye dava açmıştı ancak Atoori'nin verdiği bütün adresler sahte çıkmıştı.

Bu olay hala sektörün utanç verici hadiseleri arasında yerini koruyor...

