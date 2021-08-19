Domatesli pilav yapmak sanıldığı kadar zor değil! İşte tane tane domates pilavı tarifi

Pilavı herkes yapabilir ama tane tane, mis gibi pilav yapmak biraz tecrübe gerektirebilir. Bu tarifte mutfak tecrübenizin çok olmasına gerek yok. Lezzeti şahane, kıvamı yerinde harika bir pilav için bu adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hazırsanız başlayalım!

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1,5- su bardağı sıcak su

3 adet orta boy domatesin rendesi

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Pirinçleri nişastasından arınana kadar yıkayın, bir kaba koyup üzerine oda sıcaklığında su ekleyerek 10 dakika bekletin ve ardından içinde su kalmayacak şekilde süzün.

Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağı alın. Isınan yağa domates rendesini dökün ve suyunu çekene kadar pişirin.

Pişen domateslerin üzerine süzdüğünüz pirinçleri ekleyin ve pirinçler tane tane olana kadar orta dereceli ateşte kavurun.

Pirinçlerin üzerine tuz, şeker ve sıcak suyu ekleyin. Biraz karıştırıp suyun kaynamasını bekleyin.

Su kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağı kısık ateşe ayarlayın.

Kısık ateşte demlenen pirinç suyunu yavaş yavaş çekecektir. Arada pirinçlere bakarak pişme durumlarını kontrol edin.

Pişen pilavın altını kapatın ve üzerine kağıt havlu koyarak demlenmesini sağlayın.

Pilavınız piştikten 15 dakika sonra servis yapabilirsiniz.

Dilerseniz pilavınızı nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.



