Dominik'i apar topar terk etmişti! Kocasının Acun'u aradığı iddiası sosyal medyayı salladı! Sahra Işık'tan olay paylaşım

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star 2024'te bu defa iddialı yarışmacılardan biri olan Sahra Işık'ın yarışmayı terk etmesi gündem oldu.

Eleme gecesinde Murat Ceylan, 'Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti.' diyerek Sahra'nın gidişini duyurdu.

Adayı terk eden Sahra sosyal medya hesabından "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" diye bir paylaşım yaptı.

Tüm bunların ardından Sahra'nın gidişi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edildi.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı'yı arayan Sahra'nın kocası Aybirdi iddiaya göre Sahra ile görüştü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise yarışmadan çekilme kararı aldı.

Sahra Işık sosyal medya hesabından arkası dönük bir fotoğrafını paylaşarak; 'Ateş gibi yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size...' notunu düştü. Işık'ın bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.





