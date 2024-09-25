Dominik'te başına gelmeyen kalmamış! Survivor Batuhan Karacakaya ameliyat oldu

Henüz 11 yaşındayken setlere adım atan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" karakterini canlandırdı ve bu rolle tanındı.

Son olarak Survivor'da mücadele eden Batuhan Karacakaya burada verdiği mücadele ile finalist olmayı bile başarmıştı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Ünlü isim şimdi de sevenlerini korkuttu. Karacakaya hastane odasından yaptığı bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. 'Bileğim ağrıyor demiştim' diyen Karacakaya Dominik'te başına gelenleri de anlattı.

'ACİL BİR ŞEKİLDE AMELİYAT'

Karacakaya hastane odasından çektiği videoda rahatsızlığını şöyle anlattı; 'Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş. Bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş. Ancak Ada'da kaptığım bir hastalık yüzünden ameliyatım ertelendi ve kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi de ameliyatımı oldum. Her şey yolunda' açıklamasını yaptı.

Batuhan Karacakaya'ya sosyal medyada 'geçmiş olsun', 'hemen iyileş', 'seni böyle görmek üzdü', 'fotoğrafa bakınca istemsizce üzülüyorsunuz' gibi yorumları yapıldı.