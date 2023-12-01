Donald Trump'ın hayatı film oluyor! Filmin başrolünde Marvel yıldızı Sebastian Stan olacak

Geçtiğimiz aylarda eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında Manhattan Bölge Savcısı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak bir hayli fazla gündeme gelmişti. 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında Trump öncesinde ilişki yaşadığı yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’a kampanya kaynaklarından yasa dışı bir şekilde ‘sus payı’ vermekle suçlanmıştı. Dünya gündemini meşgul ederek adından söz ettirmeyi başaran Trump'ın hayatı bu kez beyaz perdenin gündemine gelecek.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARADA

Deadline'ın haberine göre, film Trump'ın 70'li ve 80'li yıllarda New York'ta gayrimenkul imparatorluğu kurma serüvenini ve avukat Roy Cohn ile ilişkisini konu alacak. The Apprentice adını taşıyacak olan filmin yönetmenliğini ise Cannes ödüllü İranlı yönetmen Ali Abbasi üstlenecek. Filmin oyuncu kadrosunda ise Sebastian Stan'a ek olarak Jeremy Strong ve Maria Bakalova yer alacak.