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    4. Dünyanın beklediği davada yeni karar! Canlı yargılanacak... “Şeffaflık ruhuna uygun olacak”

    Dünyanın beklediği davada yeni karar! Canlı yargılanacak... “Şeffaflık ruhuna uygun olacak”

    01.09.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında yargılanıyor. Trump ile birlikte diğer 18 sanığın Georgia'da 2020 başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçlandıkları dava, televizyon ve internetten canlı yayınlanacak.

    Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu. 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçmişti. Henüz duruşma tarihi kesin olarak belirlenmese de Trump ve 18 sanığın yer aldığı seçim sonuçlarına ilişkin dava kapsamında yeni bir karar verildi.

    CANLI YAYINLANACAK

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    ABD basınındaki haberlere göre, Fulton Bölgesi Yargıcı Scott McAfee, tüm duruşmaların Fulton Bölge Mahkemesinin YouTube kanalı ve televizyonlar üzerinden canlı yayınlanmasını kararlaştırdı. McAfee kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Buradaki şeffaflık ruhuna uygun olarak Yargıç Robert McBurney'nin modelini takip ettik ve tüm önemli duruşmalarımızı Fulton County tarafından sağlanan bir YouTube kanalından canlı olarak yayınlıyoruz” dedi.

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    Bu, Trump'a yönelik davaların arasında kamuya açık yürütülen ilk yargılama olacak ancak suçlanan sanıklardan herhangi biri davayı federal mahkemeye taşırsa McAfee'nin kararı geçersiz olacak. Sanıkların arasında bulunan Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, davanın federal mahkemede görülmesi için başvuru yapmıştı. (AA)

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    Donald Trump

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