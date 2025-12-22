Donald Trump Lady Diana'ya takıntılı mıydı?

90'lı yıllara bir baktığımızda herkesin gözü Diana'nın üzerindeydi. Boşanmıştı, özgürdü, ama aynı zamanda yorgundu. Donald Trump ise New York’un gürültü hayatından çok hoşlanan ve fark edilmek isteyen bir adamdı. Henüz politik bir figür değil, daha çok kendini sahnenin ortasına yerleştirmeyi seven bir iş insanı. İkisi aynı şehirde, aynı çağda, ama bambaşka dünyaların insanıydı.

Platonik aşkta ilk harekete geçiş

Donald Trump’ın Lady Diana’ya duyduğu platonik ilginin temeli de 1990’lara uzanıyor. New York’ta düzenlenen vakıf yemekleri ve özel davetlerde Diana ile birkaç kez aynı masayı paylaşan Trump'ın prensese kendi golf kulüplerinden birinde sınırsız üyelik teklif ettiği anlatılır. Bu teklifin Lady Diana tarafından geri çevrildiği biliniyor.

Resmi boşanmanın ardından gelen çiçek buketleri

1996 yılında Prens Charles ile resmi olarak boşanan Lady Diana, o tarih itibari ile Trump'tan sayılamayacak kadar fazla çiçek buketleri almış. Büyük, pahalı, gösterişli… Yanına iliştirilen notlar. İltifatlar. Bir süre sonra jest olmaktan çıkıp tekrara dönüşen ve rahatsız eden bir ilgi.

Nazik ama ısrarcı bir ilgi, karşılık bulmadığında zarafetini hızla kaybediyor diye düşünüyorum. Diana için de tam olarak böyle olmuş olmalı. Yakın arkadaşı Selina Scott’un aktardığına göre Diana bu durumdan memnun değildi; bir akşam Trump hakkında, “Bana ürkütücü geliyor,” diyerek endişesini açıkça ifade etmiş. O pahalı çiçeklerin geldiği gibi çöpe gittiği rivayetleri de eminim boşuna değildir.

Diana dünyayı terk etti ama hep Trump'ın dilindeydi

İşin tuhaf tarafı, Diana’nın vefatından sonra bile bu hikâye sonlanmamış. Trump’ın yıllar boyunca her gittiği yerde ondan söz etmesi, sanki yarım kalmış bir ihtimali canlı tutma çabası gibi.

Trump, 1997 tarihli kitabı The Art of the Comeback’te, Diana’yı “hayallerin kadını, tüm kadınlar arasında ayrıksı bir cazibeye sahip” olarak anlatır ve onunla flört etme fırsatını kaçırdığı için üzüntüsünü dile getirir. Diğer yandan, Howard Stern Show gibi programlarda verdiği röportajlarda Trump açıkça onunla bir şeyler olabileceğini ima eden ifadeler kullanır; "Ona sahip olabilirdim" gibi ilginç ve iddialı cümleler kurar.

Daha sonra Trump, 2016’da Piers Morgan ile yaptığı bir söyleşide geçmişteki bu hikâyenin tamamen yanlış anlaşıldığını söyleyerek; Diana’yı takdir ettiğini ama romantik bir niyeti olmadığını söyler.

Ve neticeye bakarsak...

90’lar medyası bu olayı “romantik ilgi” olarak sunduysa da, günümüz perspektifiyle baktığımızda bu hikâye hiç de romantik değil. Birinin takıntısının, diğeri tarafından zarafetle karşılanması ama sınır çekilerek sona ermesi sağlanmış, ziyadesiyle rahatsız edici bir durum...

Bugün bazı moda dergilerinde yada haber sitelerinde ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump'ın özellikle resmi ziyaretlerde giydiği bazı kıyafetlerin Prenses Diana'ya bir gönderme gibi yorumlandığını okursunuz.

Bir stil ikonu olan Melania Trump, Diana'ya özeniyor mu bilinmez ama bazı seçimlerinin özellikle Diana'nın son yıllarındaki tarzına yakın olduğunu da söylemek lazım.