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  4. DÖNENCE 10. BÖLÜM tek parça izle! KANAL D DÖNENCE dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

DÖNENCE 10. BÖLÜM tek parça izle! KANAL D DÖNENCE dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

13.09.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisi 10. bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence'nin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören ve Didem İnselel gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Her salı akşamı yayınlanan dizi yeni yayın günü olan çarşamba gününde ilk defa yayınlanacak. Dizinin bu hafta 10. bölümü ekranlara gelecek. Peki, Dönence 10. bölümde neler olacak? İşte Dönence yeni bölüm konusu...

Dönence yeni bölümü izleme ekranına ilişkin aramalar yoğunluk kazandı. Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ele alıyor. Dizide, Emere Kınay 'Cem'; Caner Topçu 'Özgür'; ve Sümeyye Aydoğan 'Gece' rolünü canlandırıyor. Diziyi yakından takip edenler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Dönence'nin yeni bölümü 13 Eylül Çarşamba akşamında yeni yayın gününde yayınlanacak. İşte Dönence son bölüm özeti...

DÖNENCE DİZİSİ 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı ekranlara gelen Dönence, her salı akşamı Kanal D'de ekranlara geliyordu. Yayın günü değişen Dönence dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak. Dizi, bu hafta itibariyle çarşamba akşamları yayınlanacak.

dönence 10. bölüm

DÖNENCE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin dokuzuncu bölümünde;
Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?

Gece, Gülce'ye karşı yaptıklarından dolayı pişmanlığını dile getirir. Gülce ise Gece'ye anlayışla yaklaşır. Öte yandan Gülce, Sosyal Hizmetler tarafından ailesinden ayırılma durumuyla karşı karşıya kalır. Verda ve Cem duydukları karşısında adeta şok olur. Peki, Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?

dönence dokuz

Özgür, Gece'nin yanında!

Gece, kendine gelen yorumlar karşısında kendini çok kötü hissediyor. Cem ise Gece'yi teselli ediyor. Özgür, Gece'nin ne kadar iyi bir insan olduğunu ve kendisi hakkında yapılan yorumları kafasına takmaması gerektiğini söylüyor. Gülce ise sosyalleşmek için çok önemli bir adım atıyor ancak zor anlar yaşıyor.

dönence dokuz bölüm

DÖNENCE DİZİSİ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Özgür ve Gece'nin samimi anları!

Özgür, mutfakta çalıştığı anda parmağını kesince Gece, onun parmağına pansuman yapar. Özgür ve Gece bu sırada samimi anlar yaşar ve birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakar. Öte yandan Gülce'nin ailesinde ayrılma durumu annesi ve babasını kahreder. Tüm bunlar yaşanırken Gece, İstanbul'a konservatuar sınavlarına gideceğini söyler. Peki, Gece Özgür'ü ve ailesini bırakıp İstanbul'a gidecek mi?

Gülce, diğer çocuklar gibi olmaya çalışıyor!

dönence on

Gülce, diğer çocuklar gibi okula başlıyor. Cem ve Verda, Gülce'nin diğer çocuklara ayak uyduramayacağından ve uyum gösteremeyeceğinden dolayı kaygılanıyor. Gülce, ilk okul gününde çok zor anlar yaşıyor ancak diğer çocuklara ayak uydurabilmek için elinden geleni yapıyor.

DÖNENCE 10. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Dönence dizisinin 10. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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