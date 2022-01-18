Topraktan çıkan kara salyangozlar bilim insanlarını harekete geçirdi! Kıyamet senaryosunu anımsattı: İnsanlık için endişeliyiz

Avustralya ve Fransa ana karasında çalışmalarını sürdüren bilim insanları, elde ettikleri çarpıcı araştırma sonuçlarını dünyayla paylaştı. Soyu tükenen kara salyangozların toprakta yeniden keşfettiklerini dile getiren bilim insanları, dünyanın 6. kitlesel yok oluş içerisinde olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

“PEK ÇOK HAYVAN TÜRÜNÜN YOK OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Hawai Üniversitesi'nden ve Muséum National d'Histoire Naturelle'den biyologlar tarafından yürütülen çalışmanın detayları, Biological Reviews dergisinde yayınlandı. Araştırmanın baş yazarı Robert Cowie, "Son gerçekleştirdiğimiz kazıyla birlikte pek çok hayvan türünün yok olduğunu gördük. Ayrıca azalan bolluk da iyi bir şekilde belgelenmiş oldu. Bazıları bu belgelerin, kitlesel yok oluşla ilgili olmadığını ifade etse de bu görüşler yanlış" dedi. Bilim insanları, insanlık için endişeli olduklarını ifade ederek, kitlesel yok oluşa karşı acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı.

DÜNYANIN YÜZDE 13’ÜNE YAKINI ERİDİ

Bilim insanları kara salyangozlarından elde ettikleir araştırma sonuçlarıyla yepyeni bir gerçeği ortaya koymayı başardı. 1500 yılından bu yana dünyada bilinen iki milyon türünün yüzde 7.5 ile 13’ünün yok olduğunu ortaya koyan bilim insanları gelecek için karamsar bir tablo çizdi.



