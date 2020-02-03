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  4. Dorukhan Toköz’e mahkemeden ceza! Sevgilisini tehdit etmişti

Dorukhan Toköz’e mahkemeden ceza! Sevgilisini tehdit etmişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 13:31 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Dorukhan Tökez ile 9 aydır ilişki yaşadığı Cansu Gezer, mahkemelik oldu. Cansu Gezer ünlü futbolcuyu kendisini tehdit ettiği için koruma kararı aldırdı.

Dorukhan Toköz’e mahkemeden ceza! Sevgilisini tehdit etmişti

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün (23) eski sevgilisi Cansu Gezer, Toköz’ün kendisini tehdit ettiğini iddia ederek 30 Ocak 2020 tarihinde mahkemeye başvurdu. Gezer, Toköz hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca Cansu Gezer’in korunma altına alınmasına karar verdi.

Dorukhan Toköz hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı veren mahkeme, Toköz’ün Gezer’e karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve tedbir isteyeni iletişim araçları ile rahatsız etmemesine hükmetti. (İHA)

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Dorukhan Toköz, Dorukhan Toköz sevgilisi,

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