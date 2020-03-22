Doutzen Kroes: Teşekkürler corona virüs...

Hollandalı manken Doutzen Kroes paylaşımıyla şoke etti. Hollandalı mankenin Instagram hesabı üzerinden yaptığı “Minnettar ve farkında ol, işler bir daha asla eskisi gibi olmayacak” şeklindeki paylaşımı ünlü tasarımcıyı çok kızdırdı. Kendi sayfasına bu paylaşımı taşıyan ve üzerine de “Bu yorum midemi bulandırdı” şeklinde bir yorumda bulunan moda tasarımcısı Chiara Ferragni, hızını alamayarak uzun bir paylaşımda bulundu.

Ferragni olayın ne kadar tehlikeli olduğunu şu sözlerle anlattı: “Dürüst olmak gerekirse Doutzen’in bu yorumu son derece saygısızca olmuş. Yüzbinlerce insanı etkileyen ve binlercesini de öldüren bu virüs yüzünden doktorlar ailelerini haftalardır görmüyor. İnsanlar işlerini kaybediyor, ülkeler çöküyor… Ve sen diyorsun ki corona virüsüne müteşekkir olalım! Sağduyu ve olgunluk ölümcül bir virüsü değil, hayattaki küçük şeyleri takdir etmenizi sağlamalıdır. Sen neden bahsediyorsun?”

