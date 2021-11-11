Dövme bağımlılığı göz bebeklerini de sıçradı! Servet harcadı ama durmuyor

Kendisini ‘Büyük bir kalbin tuhaf ruhu’ olarak tanımlayan Sarah Sabbath vücudunda yüzlerce dövmeyi taşıyor. Çevresindekilerde dahil olmak üzere sosyal medyadan dövmeleriyle ilgili eleştiriler aldığını belirten Sabbath, her bir mürekkep çizgisinin onu anlattığını söyledi. İlk dövmesinin kardeşinin adı olduğunu ifade eden Sabbath, “Sanatı ve beni ifade etmesini seviyorum. Bu yüzden daha fazla dövme yaptıracağım” dedi.

“CİLDİMİ TAMAMEN SİYAHA ÇEVİRECEĞİM”

İlk dövmesinden sonra vücudunda bulunan şekillerin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olduğunu dile getiren Sabbath, son olarak yanlış yapıldığında körlüğe dahi neden olabilecek oldukça riskli göz dövmesi metotudunu uyguladı. Dövmelerinin yanında görünüşünü desteklemek için piercigler kullanan Sabbath, şimdilerde ise cildini tamamen opak siyaha çevirecek bir dövme modeli üzerine çalışıyor.



