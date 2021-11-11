Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dövme bağımlılığı göz bebeklerini de sıçradı! Servet harcadı ama durmuyor

Dövme bağımlılığı göz bebeklerini de sıçradı! Servet harcadı ama durmuyor

11.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teksas’ta yaşayan 27 yaşındaki Sarah Sabbath dövmeye olan tutkusu sayesinde tanındı. Yanakları ve alnı da dahil olmak üzere vücudunun büyük bir bölümü dövmeyle kaplatan Sabbath, son olarak göz bebeklerine de dövme yaptırdı. Dövmeleri için bir servet harcamasına rağmen Sabbath durmayacağını söylüyor.

Dövme bağımlılığı göz bebeklerini de sıçradı! Servet harcadı ama durmuyor

Kendisini ‘Büyük bir kalbin tuhaf ruhu’ olarak tanımlayan Sarah Sabbath vücudunda yüzlerce dövmeyi taşıyor. Çevresindekilerde dahil olmak üzere sosyal medyadan dövmeleriyle ilgili eleştiriler aldığını belirten Sabbath, her bir mürekkep çizgisinin onu anlattığını söyledi. İlk dövmesinin kardeşinin adı olduğunu ifade eden Sabbath, “Sanatı ve beni ifade etmesini seviyorum. Bu yüzden daha fazla dövme yaptıracağım” dedi.

Akım hızla popülerleşiyor! Sosyal medyanın yeni trendi: Underboob dövmeAkım hızla popülerleşiyor! Sosyal medyanın yeni trendi: Underboob dövme

“CİLDİMİ TAMAMEN SİYAHA ÇEVİRECEĞİM”

1

İlk dövmesinden sonra vücudunda bulunan şekillerin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olduğunu dile getiren Sabbath, son olarak yanlış yapıldığında körlüğe dahi neden olabilecek oldukça riskli göz dövmesi metotudunu uyguladı. Dövmelerinin yanında görünüşünü desteklemek için piercigler kullanan Sabbath, şimdilerde ise cildini tamamen opak siyaha çevirecek bir dövme modeli üzerine çalışıyor.

Dövme bağımlısı fenomen Amber Luke ilk halini paylaştı! Hayranlarını eski halini övdüDövme bağımlısı fenomen Amber Luke ilk halini paylaştı! Hayranlarını eski halini övdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
“Estetiğim yok” dedi! Görenler eski haline inanamadı“Estetiğim yok” dedi! Görenler eski haline inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Diyet listelerini yıktı: Kilo vermek için daha çok yemelisiniz

Diyet listelerini yıktı: Kilo vermek için daha çok yemelisiniz

Serinin finali için eski rol arkadaşına çağrı yaptı

Serinin finali için eski rol arkadaşına çağrı yaptı

“Estetiğim yok” dedi! Görenler eski haline inanamadı

“Estetiğim yok” dedi! Görenler eski haline inanamadı

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.