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Akım hızla popülerleşiyor! Sosyal medyanın yeni trendi: Underboob dövme

21.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın hızlı gelişimine ayak uydurmak kimi zaman zor oluyor. Hemen hemen her gün yeni bir trend sosyal medyada yer alıyor. Özellikle kıyafetlerde başlayan trendler son günlerde dövmelere de sıçradı. Sosyal medyanın yeni dövme trendi göğüslerin arasına ya da altına yerleştirilerek oldukça seksi bir görünüm kazandırıyor.

Akım hızla popülerleşiyor! Sosyal medyanın yeni trendi: Underboob dövme

Dövme yaptırmak kimileri için tamamen bir tutkudur. Vücudunun tamamını bir tuval gibi kullanarak yüzlerce dövmeye sahip olan insanlara denk gelmişsindir. Bu sanatsal yaklaşımın yanı sıra bazıları için dövme özel bir anlam taşımalıdır. Bu durumda aslında dövme seçmek karar vermesi zor ve uzun süren bir sürece dönüşebilir. Ancak sosyal medyada hızla yükselen dövme trendi kararsızların yardımına koşacak.

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DÖVMELERİN YERİ DEĞİŞTİ

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2021 yılında minimal tasarımlara sahip dövmeler daha sık tercih edilmeye başlandı. Ancak dövmenin şekli karar yapılacağı yerde büyük önem taşıyor. Sosyal medyanın son trendi bu duruma da çare üretti. Göğüslerin arasında ya da hemen altına yapılan dövmeler popülerleşmeye başladı. Akımı başlatan ünlü isimler dövmelerini sosyal medyada hesaplarından bir bir paylaşıyor.

Göğüs çizgisine diklemesine yapılan büyük dövmelerin yanı sıra minimal ve tek sembolden oluşan dövmelerde 2021 yılının trendleri arasındaki yerini aldı. Kıyafetlerle kolayca saklanabilen dövmeler son yıllarda binlerce kişinin favorisi oldu.

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