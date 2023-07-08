Dövme fenomeni Essie Bone, mürekkeplerini göstermek için kıyafetleriyle vedalaştı! Hayranlarının nefesini kesti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde yaşayan dövme fenomeni Essie Bone, vücudunda bulunan 50’ye yakın mürekkebi göstermek için cesur bir poza imza attı. Nefes kesen pozunda Bone, kıyafetlerini çıkartarak sadece siyah iç çamaşırıyla kaldı.

“GERÇEK BİR İKONSUN”

150 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Göğüslerini kollarıyla kapatan fenomen isim doğal bir makyaj tercih etti. Vücudundaki dövme sanatını gösteren Bone’nin gönderisine kısa sürede binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Kesinlikle nefes kesici” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek bir ikonsun” yorumunu ekledi.