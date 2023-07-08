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  4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi süper mini elbisesiyle hayranlarını mest etti! Arkasını dönünce olay yarattı

Sosyal medya fenomeni Arabella Chi süper mini elbisesiyle hayranlarını mest etti! Arkasını dönünce olay yarattı

08.07.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Arabella Chi yarışmanın ardından sosyal medyada popülerleşti. Hayranlarıyla sık sık cesur pozlarını paylaşan fenomen isim bu kez süper mini elbisesiyle şov yaptı.

Sosyal medyada 922 bini aşkın takipçisi bulunan Arabella Chi aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşıma hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı. Chi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta kıyasıya yarıştı.

BEĞENİ BUTONU ADETA ÇÖKTÜ

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde fenomen isim leopar desenli mini bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Chi gönderisine “Bir an” notunu eklerken fenomen ismin pozlarına beğeni yağdı.

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Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan gönderisinde fenomen isim limitleri zorlamayı tercih etti. Leopar desenli elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyen Chi, arkasını kameraya dönerek kalça dekoltesini göstermeyi ihmal etmedi.

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