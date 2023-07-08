Sosyal medya fenomeni Arabella Chi süper mini elbisesiyle hayranlarını mest etti! Arkasını dönünce olay yarattı

Sosyal medyada 922 bini aşkın takipçisi bulunan Arabella Chi aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşıma hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı. Chi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta kıyasıya yarıştı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde fenomen isim leopar desenli mini bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Chi gönderisine “Bir an” notunu eklerken fenomen ismin pozlarına beğeni yağdı.
Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan gönderisinde fenomen isim limitleri zorlamayı tercih etti. Leopar desenli elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyen Chi, arkasını kameraya dönerek kalça dekoltesini göstermeyi ihmal etmedi.