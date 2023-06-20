Vücudunda boş yer yok! Dövme fenomeni Kels, mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyundu... Duştan olay paylaşım

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Kels, yine dövme sanatını göstermek için kıyafetleriyle vedalaştı. Instagram’dan yaptığı son paylaşımda Kels, duşun altında çırılçıplak kalmayı tercih etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Amerikalı fenomen isim duşun altında çırılçıplak kalarak arkası kameraya dönük bir şekilde poz verdi. Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini övdüğü fenomen ismin gönderisi binlerce yoruma ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten inanılmaz bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sana bayılıyorum” yorumunu ekledi.