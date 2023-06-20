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Vücudunda boş yer yok! Dövme fenomeni Kels, mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyundu... Duştan olay paylaşım

20.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme fenomeni Kels, sosyal medyadan yaptığı son derece cesur paylaşımı sayesinde hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmayı başardı. Fenomen isim dövmelerini göstermek için duşun altında çırılçıplak kaldığı anları paylaşarak hayranlarını büyüledi. Kels’in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Vücudunda boş yer yok! Dövme fenomeni Kels, mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyundu... Duştan olay paylaşım

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Kels, yine dövme sanatını göstermek için kıyafetleriyle vedalaştı. Instagram’dan yaptığı son paylaşımda Kels, duşun altında çırılçıplak kalmayı tercih etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Amerikalı fenomen isim duşun altında çırılçıplak kalarak arkası kameraya dönük bir şekilde poz verdi. Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini övdüğü fenomen ismin gönderisi binlerce yoruma ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten inanılmaz bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sana bayılıyorum” yorumunu ekledi.

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