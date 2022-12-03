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Dövme modeli Aleksandra Jasmin duştan fotoğraf paylaştı! Sosyal medya alt üst oldu

03.12.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya’da yaşayan 3 çocuk annesi dövme modeli Aleksandra Jasmin, sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran bir isim. Binlerce takipçiye ulaşan Jasmin, yayınladığı cesur pozlarıyla sık sık dövmelerini sergiliyor. Genç kadın, 179.000 takipçisini bu kez de birçok dövmesinin yer aldığı bir "duş fotoğrafı"nı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Dövme modeli Aleksandra Jasmin duştan fotoğraf paylaştı! Sosyal medya alt üst oldu

Cuma günü yaptığı paylaşımla ilgi odağı olan Jasmin'in bu içeriği diğerlerinden biraz farklıydı. Bir dövme sanatçısı ve aynı zamanda dövme modeli olan Jasmin, genellikle yaptığı dövmelerin görüntülerini ya da kendi seksi fotoğraflarını paylaşırdı. Ancak bu kez gönderisi biraz farklıydı.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

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Aynanın karşısında poz verdiği bir fotoğrafı paylaşan genç model, "Duş resmimi görmek istiyorsanız kaydırın" yazarak hayranlarını bir sonraki fotoğrafa yönlendirdi. Herkes onun çırılçıplak ve seksi duş anlarını görmek için fotoğrafı kaydırmaya koştu. Ancak gördükleri şey, Jasmin'in gözüne sabun kaçmış gibi görünen garip bir görüntüsü oldu.

YİNE DE BEĞENİ YAĞDI

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Aleksandra'nın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı hayranları fotoğrafa ateş emojileriyle yorum bırakırken bazıları da durumu komik bularak genç modeli duygularıyla oynamakla eleştirdi.

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dövme

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