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Çırılplak pozuyla hayal gücüne çok az şey bıraktı! Tüm vücudu dövmelerle kaplı olduğu için anlamak neredeyse imkansızdı

22.11.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya’da yaşayan 3 çocuk annesi dövme modeli Aleksandra Jasmin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş kitlelerce dikkat çekmeyi başardı. Binlerce takipçiye ulaşan Jasmin, daha önce de sosyal medyada cesur pozlarını yayınlayarak dövmelerini sergilemişti. Ancak bu kez tamamen çırılçıplaktı.

Çırılplak pozuyla hayal gücüne çok az şey bıraktı! Tüm vücudu dövmelerle kaplı olduğu için anlamak neredeyse imkansızdı

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan ve sosyal medya hesabında dövme sahibi olan insanlara karşı geliştirilen toplumsal önyargıyı eleştiren Jasmin, Instagram’da 179 bin takipçiye ulaştı. Sık sık yarı çıplak gönderileriyle dikkat çekmeyi başaran genç kadın, bu kez de çırılçıplak soyunup verdiği pozla gündem oldu.

SAÇLARIYLA KAPATTI

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Sosyal medya fenomeni gönderisini, "Rahat yatağımda sakin bir sabah geçiriyorum. Beni mutlu eden küçük şeyler." açıklamasıyla paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta elinde bir kupa ile çırılçıplak halde oturan Jasmin, yalnızca rastalı uzun saçlarıyla göğüslerini örtmüş gibi görünüyordu. Yoğun dövmeli cildine bir göz atıldığında tamamen çıplak olduğu kolayca anlaşılıyordu.

YORUMLAR DOLDU TAŞTI

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Gönderi 3.700 beğeni toplarken, Instagram'daki takipçilerinin onun müstehcen fotoğrafını fark etmesi uzun sürmedi. Birçok kullanıcı yorumlar kısmına koşarak Aleksandra ile fikirlerini paylaştılar. Birçoğu onun ilginç güzelliğine övgüler yağdırırken bazıları da onun ne denli seksi bir kadın olduğundan konuştu. Kimi kullanıcılar ise saç şeklini değiştirmesi için, genç fenomene ısrar etti.

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