Çırılplak pozuyla hayal gücüne çok az şey bıraktı! Tüm vücudu dövmelerle kaplı olduğu için anlamak neredeyse imkansızdı

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan ve sosyal medya hesabında dövme sahibi olan insanlara karşı geliştirilen toplumsal önyargıyı eleştiren Jasmin, Instagram’da 179 bin takipçiye ulaştı. Sık sık yarı çıplak gönderileriyle dikkat çekmeyi başaran genç kadın, bu kez de çırılçıplak soyunup verdiği pozla gündem oldu.

SAÇLARIYLA KAPATTI

Sosyal medya fenomeni gönderisini, "Rahat yatağımda sakin bir sabah geçiriyorum. Beni mutlu eden küçük şeyler." açıklamasıyla paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta elinde bir kupa ile çırılçıplak halde oturan Jasmin, yalnızca rastalı uzun saçlarıyla göğüslerini örtmüş gibi görünüyordu. Yoğun dövmeli cildine bir göz atıldığında tamamen çıplak olduğu kolayca anlaşılıyordu.

YORUMLAR DOLDU TAŞTI

Gönderi 3.700 beğeni toplarken, Instagram'daki takipçilerinin onun müstehcen fotoğrafını fark etmesi uzun sürmedi. Birçok kullanıcı yorumlar kısmına koşarak Aleksandra ile fikirlerini paylaştılar. Birçoğu onun ilginç güzelliğine övgüler yağdırırken bazıları da onun ne denli seksi bir kadın olduğundan konuştu. Kimi kullanıcılar ise saç şeklini değiştirmesi için, genç fenomene ısrar etti.