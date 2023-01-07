Dövme modeli Kerstin Tristan’dan cesur poz! Mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak kaldı

Almanya’da yaşayan 56 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kerstin Tirstan dövmelerini göstermek için kıyafetlerine veda ettiği paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı. Yatak odasında yere oturduğu anları cep telefonunun ön kamerasıyla kaydeden Tristan paylaşımında çırılçıplak olmayı tercih etti. Vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan dövmeleri için 25 bin sterlin (yaklaşık 566 bin 991 TL) harcayan Tristan, takipçilerinden tam not aldı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR TOPLADI

Sosyal medyada dövme modeli olarak tanınan fenomen isim Tristan’ın hayranlık uyandıran selfiesi takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “56’lık çıtır” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Şaheser” yorumunu yaptı.