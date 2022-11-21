Dönüşü muhteşem oldu! Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sosyal medya orucunu bozdu... Tanga bikinisiyle poz verince...

19 yaşındayken yetişkin film sektörüne geiren Lana Rhoades, vajinal yapısının fiziksel olarak bozulduğunu ve gerçek hayattaki cinsel ilişki deneyimini unuttuğunu dile getirerek emekliliğini açıklamıştı. Sektörden emekli olduktan sonra yetişkin filmlerin yasa dışı olması gerektiğine yönelik açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Rhoades, uzun aradan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenleriyle hasret giderdi.

DERİN BİR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

2022 yılının başlarında oğlu Milo’yu kucağına alan fenomen isim bebeğinin babasının kimliğini gizlemeye karar vererek gündem olmuştu. Bebeğini tek başına büyüttüğünü dile getiren Rhoades sarı ve kahverengi tonlardna oluşan kareli bikini takımıyla poz verdi.

Bikinisinin üstüne salopetin üzerini anımsatan bir parça giyen Rhoades kombinini kovboy çizmeleriyle tamamladı. Rhoades paylaşımına “Selam” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları uzun zaman sonra Rhoades’in yaptığı paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, Dönüşü muhteşem oldu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadın inanılmaz” yorumunu yaptı.