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Dövmeleri için servet harcadı! Eski halini paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu

13.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut modifikasyonları ve dövmeleri sayesinde ünlenen Kierstyn Milligan, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gözbebeklerinde dahi dövme bulunan Milligan diğer insanların onu iblis olarak isimlendirdiklerini dile getiriyor. Vücut modifikasyonları ve dövmeleri için (yaklaşık 625 bin TL) harcayan Milligan takipçilerinin merakını gidermek için eski halini paylaştı.

Dövmeleri için servet harcadı! Eski halini paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu

Teksas’ta yaşayan 22 yaşındaki Kierstyn Milligan, 2014 yılında ilk dövmesini yaptırdı. Çocukluğundan beri farklı görünmek istediğini dile getiren Milligan, son olarak vücut sanatı koleksiyonuna göz bebeklerini de ekledi. Oldukça riskli olmasına rağmen göz bebeklerine dövme yaptıran Milligan dövmelerinin yanı sıra, diş ve göğüs implantları, meme ucuna, diline, her iki burun deliğine ve burun köprüsüne piercing yaptırmak için yaklaşık (yaklaşık 202 bin TL) harcadı.

“ÖNCEDEN ÖZ SEVGİM YOKTU”

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TikTok'ta 690.000'den fazla takipçisi Milligan, “Böyle görünmek istediğimi her zaman biliyordum, gençliğimden beri kafamda bu vizyon vardı ve sonunda gerçekleştirdim. Kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Önceden öz sevgim yoktu, hatta kim olduğumu bile anlamamıştım. Şimdi öz sevgm ve saygımın en üst doruklara ulaştığı zamandayım” dedi.

Yakın çevresi ve ailesi dışındaki insanların kimi zaman kendisini eleştirdiğinde söz eden Milligan, “Bazı insanlar beni gördüklerinde yanındakilere işaret ediyorlar. Büyük bir çoğunluğu hiçbir şey söylemeden bana çirkin bakışlar atıyorlar. Bazıları ise doğrudan yüzüme bakıp bundan nefret ettiklerini söylüyorlar.” diye konuştu.

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“2022 YILINDA DEĞİŞİMLERİME DEVAM EDECEĞİM”

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Ailesi ve arkadaşlarının değişikliklere şaşırmadığını ifade eden Milligan, “Ailem ve arkadaşlarım değişikliklerime şaşırmadı çünkü bu benim her zaman istediğim bir şeydi ama gözlerime dövme yaptırdığımda şok oldular. Farklılığımı göstermenin ve insanların toplumun normlarına uygun olmayan bir şeyi anladıklarında ne kadar tepki verdiklerini görmenin bir yolu olarak yaptım.” ifadelerini kullandı.

Olumsuz ve kötü yorumlarının aksine kendisini güzel bulan kişilerin olduğunu da belirten Milligan, “Çok tatlı bir şekilde yanıma yaklaşarak benimle fotoğraf çekilmek isteyen insanlarla karşılaşıyorum. Bu insanlar beni mutlu ediyor” dedi.

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