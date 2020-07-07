Doya Doya Moda birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün kimdir? İşte Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün'ün hayat hikayesi

Doya Doya Moda birincisi, aylardır süren mücadele sonrasında ekrana gelen final bölümünde belli oldu. Betül Böçkün, TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda 2020'nin şampiyonu oldu ve büyük ödülü kazandı. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın birincisi Betül Böçkün'in kim olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte hayat hikayesiyle dikkatleri çeken Betül Böçkün hakkında bilgiler.

DOYA DOYA MODA'DA FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

Doya Doya Moda'da 6 yarışmacıyla giriline sezon finali haftasında önce Gamze Eroğlu ardından da yarışmanın sivri dilli yarışmacısı Emel Başkan elendi. 4 yarışmacıyla sezon finaline girilen Doya Doya Moda'da finalde mücadele etme hakkını elde eden isimler Su Baher, Sündüz Durmaz, Betül Böçkün, Hanzade Nuh'tü.



DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM? İŞTE DOYA DOYA MODA 2020 ŞAMPİYONU

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Doya Moda şampiyonu olan Betül Böçkün oldu. Betül Böçkün 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONLUK VE FİNAL ÖDÜLLERİ NE OLDU?

Doya Doya Moda’da bu sezon büyük finalde yarışmanın birincisine 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verildi.