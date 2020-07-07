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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün kimdir? İşte Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün'ün hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 01:46 | Son Güncelleme

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? sorusu sezon finali bölümüyle belli oldu. Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün oldu. 50 bin TL'lik ödülü de kazanan Betül Böçkün, yarışmadaki performansının yanı sıra hayat hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Peki Doya Doya Moda birincisi Moda Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Doya Doya Moda 2020 şampiyonu Betül Böçkün'ün ailesi hakkında bilgiler ve hayat hikayesi.

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün kimdir? İşte Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün'ün hayat hikayesi

Doya Doya Moda birincisi, aylardır süren mücadele sonrasında ekrana gelen final bölümünde belli oldu. Betül Böçkün, TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda 2020'nin şampiyonu oldu ve büyük ödülü kazandı. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın birincisi Betül Böçkün'in kim olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte hayat hikayesiyle dikkatleri çeken Betül Böçkün hakkında bilgiler.

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DOYA DOYA MODA'DA FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

Doya Doya Moda'da 6 yarışmacıyla giriline sezon finali haftasında önce Gamze Eroğlu ardından da yarışmanın sivri dilli yarışmacısı Emel Başkan elendi. 4 yarışmacıyla sezon finaline girilen Doya Doya Moda'da finalde mücadele etme hakkını elde eden isimler Su Baher, Sündüz Durmaz, Betül Böçkün, Hanzade Nuh'tü.
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DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM? İŞTE DOYA DOYA MODA 2020 ŞAMPİYONU

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Doya Moda şampiyonu olan Betül Böçkün oldu. Betül Böçkün 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.

Betül Böçkün

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONLUK VE FİNAL ÖDÜLLERİ NE OLDU?

Doya Doya Moda’da bu sezon büyük finalde yarışmanın birincisine 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verildi.

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DOYA DOYA MODA 2020'NİN ŞAMPİYONU BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına katılarak finale kadar gelmeyi başaran Betül Böçkün'ün asıl mesleği kuaförlüktür. 24 yaşındaki Betül Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu söylemektedir. Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, yarışmaya katıldıktan haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez açıklamalar yapmış ve herkese duygusal anlar yaşatmıştı. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini anlattığı anlarda stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğulmuştu.

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Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

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2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.

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