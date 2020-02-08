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Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Banu Noyan Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 01:11 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi ve elenen isim belli oldu. Doya Doya Moda'nın final bölümünde heyecan doruktaydı. Programda sürpriz bir ayrılık da yaşandı. Jüri üyesi Banu Noyan programdan ayrıldığını açıkladı. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? Banu Noyan Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? İşte Doya Doya Moda 7 Şubat Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Banu Noyan Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

JÜRİ ÜYESİ BANU NOYAN NEDEN AYRILDI?

Doya Doya Moda'da haftanın finaline damga vuran olay Banu Noyan'ın vedası oldu. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 5 günlük temponun zorladığını ifade eden Banu Noyan ayrılık kararı aldığını açıkladı ve Doya Doya Moda'ya veda etti.

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DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde haftanın finali için büyük bir heyecan vardı. Jüri üyelerini canlanıran tüm yarışmacılar 10 puan olan tam puanı alınca belirleyici olan hafta ortası puanları oldu. Hafta ortasındaki değerlendirmenin sonucunda kolyenin sahibi Ferdanur Başaran oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Haftanın finalinde Doya Doya Moda yarışmacıları jüriyi etkilemek ve tarzını konuşturmak için yarıştı. Eleme potasına kalan üç isim ise Betül, Neslihan ve Ebru oldu. Potadan kurtulan ilk isim 94 puanla Betül oldu. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta Ebru veda etti.

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