Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 12 Haziran Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Hanzade ve yeni yarışmacı Zeynep oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Jüri sürpriz bir karara imza atarak bu haftanın elenen isimlerini ikisi olarak belirledi. Fakat daha sonra bu kararı değiştiren jüri üyeleri Hanzade bir şans daha verdi ve bu haftanın elenen ismi Zeynep oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Betül oldu. Betül final zamanı yaklaşırken hem avantajın hem de altın kolyenin sahibi olan isim oldu.

