MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 12 Haziran Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 12 Haziran Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 21:39 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 12 Haziran Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 12 Haziran Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 12 Haziran Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Hanzade ve yeni yarışmacı Zeynep oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Jüri sürpriz bir karara imza atarak bu haftanın elenen isimlerini ikisi olarak belirledi. Fakat daha sonra bu kararı değiştiren jüri üyeleri Hanzade bir şans daha verdi ve bu haftanın elenen ismi Zeynep oldu.

doya

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Betül oldu. Betül final zamanı yaklaşırken hem avantajın hem de altın kolyenin sahibi olan isim oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Bu acıya yürek dayanmaz! Diz çöküp, feryat etti

Bu acıya yürek dayanmaz! Diz çöküp, feryat etti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Ardahan'dan kaptanı olduğu mavi takım açıklaması: Sevmesek bile birbirimize saygı duymak zorundayız

Survivor'da yeni takımlar için flaş yorum: Birbirimizi sevmesek bile...

Aşk Olsun filmi ne zaman çekildi? Aşk Olsun konusu nedir, oyuncuları kimler?

İlker Aksum aşk doktoru rolüyle ekranda!

Seda Bakan'ın makyajsız pozuna beğeni yağdı

Makyajsız pozuna beğeni yağdı

Selin Ciğerci, yeni ürünleri için mayolu poz verdi

Selin Ciğerci'den tanıtım için mayolu poz!

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Tolgahan Sayışman'ın bakım günü! Kuaförü Adem Terzi'yle görüntülendi

Tolgahan Sayışman'ın bakım günü! Kuaförü Adem Terzi'yle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.