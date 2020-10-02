Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 2 Ekim Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar, farklı bir konsept ile stüdyoya hazırlanırken, jürilerin beğenisini kazanarak günün birincisini belirlemek için adeta şıklıklarını yarıştırdı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Hafta arası toplanan puanlara cuma günü alınan puanlar eklenince haftanın birincisi toplam 100 puanla Sabiha oldu.

2 EKİM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına çıkan 3 yarışmacı Rümeysa, Rabia ve Zeynep oldu. Jürilerden Kemal Doğulu, potadan çıkan ilk ismin Rabia olduğunu duyurdu. Ardınan Rümeysa ile Zeynep, Kemal Doğulu'nun yapacağı açıklamaya kilitlendi. Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'da elenen yarışmacının Zeynep olduğunu açıkladı.

