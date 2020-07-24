Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 24 Temmuz Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.
Rümeysa, İmani ve Aylin eleme potasına girdi. Jürinin kararı sonucunda, haftanın final gününde Doya Doya Moda'ya veda eden isim Aylin oldu.
Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Toplam 87 puan ile birinci olan isim Birben oldu ve ödülün sahibi olmaya hak kazandı.
Doya Doya Moda'da yarışmacılar sırasıyla:
Rabia 7,3,4,7 aldı.
Sabiha 6,6,6,6 aldı.
Rümeysa 7,6,7,7 aldı.
Nur 5,5,5,5 aldı
İmani 5,7,8, 8 aldı.
Birben 10, 9, 8, 5 aldı.
Ayli, 5,4,5,6 aldı.
Doya Doya Moda’nın yeni sezonunda haftanın finalinde birinci olacak yarışmacıya dönüşümlü olarak altın kolye ve altın bileklik verileceği açıklandı. Bu haftanın ödülü altın bileklik oldu.
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