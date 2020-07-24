Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 24 Temmuz Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

24 TEMMUZ CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Rümeysa, İmani ve Aylin eleme potasına girdi. Jürinin kararı sonucunda, haftanın final gününde Doya Doya Moda'ya veda eden isim Aylin oldu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Toplam 87 puan ile birinci olan isim Birben oldu ve ödülün sahibi olmaya hak kazandı.

FİNALDE KİM KAÇ PUAN ALDI?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar sırasıyla:

Rabia 7,3,4,7 aldı.

Sabiha 6,6,6,6 aldı.

Rümeysa 7,6,7,7 aldı.

Nur 5,5,5,5 aldı

İmani 5,7,8, 8 aldı.

Birben 10, 9, 8, 5 aldı.

Ayli, 5,4,5,6 aldı.

DOYA DOYA MODA'DA ÖDÜL NE OLDU?

Doya Doya Moda’nın yeni sezonunda haftanın finalinde birinci olacak yarışmacıya dönüşümlü olarak altın kolye ve altın bileklik verileceği açıklandı. Bu haftanın ödülü altın bileklik oldu.

