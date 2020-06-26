Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Jüriden sürpriz eleme kararı! İşte Doya Doya Moda 26 Haziran Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da final zamanına çok az bir zaman kala yarışmacılar şıklıklarını sergileyip jüriden yüksek puan almaya çalışıyorlar. Doya Doya Moda'nın 31. haftasında yarışmacılar elenmemek adına en yüksek puanları toplamaya çalıştı.

Final öncesi son eleme olacak olan Doya Doya Moda'da kimin elendiği jürilerin vereceği kararın ardından belli olacaktı. Emel Başkan ve Gamze'nin yer aldığı eleme potasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve bu hafta kimsenin elenmeyeceği belirtildi.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi.

Tüm hafta boyunca jüriyi etkilemek için oldukça şık kombinlerle podyuma çıkan yarışmacılar, haftanın sonunda aldığı puanların toplamıyla birinci olup olmayacaklarını merak etti. Doya Doya Moda'da finale bir hafta kala birinci olan isim Hanzade oldu. Hanzade 1 altın kolyenin daha sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA FİNAL NE ZAMAN?

Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri üyeliğini yaptığı büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da haftaya final haftası heyecanı yaşanacak. Final haftasında yeni yarışmacı gelmediğinden finalde yarışmacılar toplamda 5 kişiden oluşacak. Doya Doya Moda'da final 3 Temmuz Cuma günü ekranlarda olacak.

