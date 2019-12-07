Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 6 Aralık Cuma sonuçları

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Haftanın son gününde şıklıklarını konuşturan Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bir kişi yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali 6 Aralık Cuma günü ekrana geldi ve elenen yarışmacı belli oldu. Doya Doya Moda yarışmasının ikinci haftasında son ikiye ise Su ve Beyza kaldı.

Haftanın en düşük puanını alan isim Beyza Yılmaz oldu. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta Beyza Yılmaz veda etti.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya yarışmasında bu haftanın kazananı 96 puanla Miraç oldu.

