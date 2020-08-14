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Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rümeysa, Rabia'yı havuza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 21:55 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın son bölümde ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın hafta finalinde, çekimlerin yapıldığı lüks villada Rabia, Rümeysa tarafından havuza itildi. Şık kıyafetleriyle havuza düşen Rabia, çıktıktan sonra ile Rümeysa ile kavga etti.

Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rümeysa, Rabia'yı havuza attı

Doya Doya Moda'nın hafta finalinde günün konsepti 'elti konsepti' olarak açıklandı. Şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar çekimlerin yapıldığı lüks villanın bahçesinde yürürken garip bir olay yaşandı.

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Yarışmacılardan Rabia'nın Rümeysa tarafından havuza itilmesi sonrası ortalık bir anda karıştı. Hafta finali için giydiği şık kıyafetleriyle kendini bir anda havuzda bulan yarışmacı çılgına döndü. Rabia bunun kasıtlı olduğunu iddia ederken Rümeysa ise bunun kaza olduğunu belirtti.

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Rabia arkadaşlarının da yardımıyla havuzdan çıktı. İkili arasında ise daha sonra kavga yaşandı.

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