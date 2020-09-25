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Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerini yorumladı! ‘Dizi dünyası çok başka bir boyuta...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

TV 8 ekranlarına gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ismini duyuran psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu Türk dizi tarihine yeni bir soluk getirmeyi başardı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizileri reyting rekorlarını alt üst etmeyi sürdürüyor. İzlenme listelerinin başına yerleşen diziler için Dr. Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerini yorumladı! ‘Dizi dünyası çok başka bir boyuta...’

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Hayata Dön kitabından uyarlanan İstanbullu Gelin dizisiyle başlayan serüven Camdaki Kız kitabından esinlenerek çekilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle devam etti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısının ardından gözler bir kez daha Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’na çevrildi.

doğduğun ev kaderindir

Ünlü psikiyatr bu sefer de Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisiyle gündeme geldi. Başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı Kırmızı Oda dizisinin sonrasında TRT 1 ekranlarına yeni bir Gülseren Budayıcıoğlu kitap uyarlaması gelmeye başladı.

gülseren buğdaycıoğlu

Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medyada sükse yaratmasının ardından Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’ndan izleyenlerine mesaj geldi.

‘KIRMIZI ODA REKOR KIRIYOR’

kırmızı oda

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi oyunculuk performansı ve konusuyla bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin başarılı çıkışının sonrasında Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, “Kırmızı Oda rekor kırmaya devam ediyor. En çok seyredilen dizi olarak tahtına yerleşti. Bizi seyreden, destekleyen, beğenen, öven bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler. Kırmızı Oda ile birlikte umarım ülkemiz dizi dünyası artık çok başka bir boyuta geçer” diyerek minnet duygularını iletti.

‘MASUMLAR APARTMANI EN TEPEDE’

gülseren buğdaycıoğlu2

Kitaplarından uyarlanan dizilerin başarısı karşısında şaşırdığını ifade eden Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı dizisi için de teşekkür etmeyi atlamadı. Dizinin sosyal medya gündemine oturmasından sonra Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, “Siz bizi nerelere taşıdınız? Başta ben olmak üzere bütün ekibe harika bir şok yaşattınız. Sizlere nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Masumlar Apartmanı’nı en tepeye oturttunuz. Teveccühünüze layık olmaya çalışacağız” notunu ekledi.

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