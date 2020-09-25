Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerini yorumladı! ‘Dizi dünyası çok başka bir boyuta...’

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Hayata Dön kitabından uyarlanan İstanbullu Gelin dizisiyle başlayan serüven Camdaki Kız kitabından esinlenerek çekilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle devam etti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısının ardından gözler bir kez daha Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’na çevrildi.
Ünlü psikiyatr bu sefer de Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisiyle gündeme geldi. Başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı Kırmızı Oda dizisinin sonrasında TRT 1 ekranlarına yeni bir Gülseren Budayıcıoğlu kitap uyarlaması gelmeye başladı.
Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medyada sükse yaratmasının ardından Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’ndan izleyenlerine mesaj geldi.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi oyunculuk performansı ve konusuyla bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin başarılı çıkışının sonrasında Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, “Kırmızı Oda rekor kırmaya devam ediyor. En çok seyredilen dizi olarak tahtına yerleşti. Bizi seyreden, destekleyen, beğenen, öven bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler. Kırmızı Oda ile birlikte umarım ülkemiz dizi dünyası artık çok başka bir boyuta geçer” diyerek minnet duygularını iletti.
Kitaplarından uyarlanan dizilerin başarısı karşısında şaşırdığını ifade eden Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı dizisi için de teşekkür etmeyi atlamadı. Dizinin sosyal medya gündemine oturmasından sonra Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, “Siz bizi nerelere taşıdınız? Başta ben olmak üzere bütün ekibe harika bir şok yaşattınız. Sizlere nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Masumlar Apartmanı’nı en tepeye oturttunuz. Teveccühünüze layık olmaya çalışacağız” notunu ekledi.
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