Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerini yorumladı! ‘Dizi dünyası çok başka bir boyuta...’

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Hayata Dön kitabından uyarlanan İstanbullu Gelin dizisiyle başlayan serüven Camdaki Kız kitabından esinlenerek çekilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle devam etti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısının ardından gözler bir kez daha Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’na çevrildi.

Ünlü psikiyatr bu sefer de Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisiyle gündeme geldi. Başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı Kırmızı Oda dizisinin sonrasında TRT 1 ekranlarına yeni bir Gülseren Budayıcıoğlu kitap uyarlaması gelmeye başladı.

Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medyada sükse yaratmasının ardından Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’ndan izleyenlerine mesaj geldi.

‘KIRMIZI ODA REKOR KIRIYOR’

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi oyunculuk performansı ve konusuyla bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin başarılı çıkışının sonrasında Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, “Kırmızı Oda rekor kırmaya devam ediyor. En çok seyredilen dizi olarak tahtına yerleşti. Bizi seyreden, destekleyen, beğenen, öven bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler. Kırmızı Oda ile birlikte umarım ülkemiz dizi dünyası artık çok başka bir boyuta geçer” diyerek minnet duygularını iletti.