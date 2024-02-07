Drake'in müstehcen videosu sızdırıldı! X'te trend oldu

Drake sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yıldızın mastürbasyon yaptığı söylenen bir videosunun internete sızdırılmasının ardından rapçi X'te bir numaralı trend konusu oldu.

Kısa bir süre önce Grammy ödüllerini eleştiren 37 yaşındaki rapçi, yatakta çıplak yattığı ve mastürbasyon yaptığını gösteren bir klibin ortaya çıkmasının ardından interneti karıştırdı ve hayranlarını çılgına çevirdi.

Yüz binlerce hayranı klibe inanmayarak hızla yanıt vermeye başladı. Rapçi, videoya resmi bir yanıt ya da açıklama yayınlamadı.





